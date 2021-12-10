文文盃AIOT Sensor智聯感測全國聯賽開跑

新竹縣長楊文科、桃園市長鄭文燦及陽明交通大學校長林奇宏，今(10)日上午在新竹縣東興國中，手持代表 AIOT Sensor (智聯感測的) Rabboni 鑰匙插入啟動台，宣伂第二屆文文盃AIOT Sensor(智聯感測)全國聯賽開跑，總獎金達40萬喔！歡迎全國高中(職)、國中小的師生從即日起到111年1月10日報名，報名網址：（https://12u10.lab.nycu.edu.tw/winwinarea/winwinaiot/）。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-10 18:22:04
楊文科致詞表示，在AI快速發展、生活智慧化的時代，培養AI、IoT及5G等智慧物聯網的技能顯得至關重要。他感謝陽明交通大學所提供之產學計畫成果-「Rabboni」智慧感測器元件，讓智慧物聯網課程推廣到國中小，開展學生資訊技能，協助中小學學生AI/IOT/Coding 全民關鍵能力的提升。更可貴的這場活動比賽是跨縣市合作、跨域合作，也是公私部門合力投身科技教育最好的典範。
桃園市長鄭文燦為雙語能力下新注解，就是外語能力+數位能力。他說，文文盃AIOT Sensor(智聯感測)全國聯賽讓參賽者發揮想像力與創造力，並培養問題察覺能力、產出獨特想法。而競賽取名文文除了彰顯楊文科、鄭文燦攜手推動科技教育、打造科技城市， 也有WIN WIN，在數位時代創造雙贏的意思。
陽明交通大學校長林奇宏表示，人工智慧時代來臨，科技教育成為全球各國的「亮點」政策，想要讓優秀人才根留台灣，解決科教師資欠缺、向下紮根在地科技教育，是科技教育的首重要務！有鑑於此，學校組織相關資源，配合課綱規劃提供輔助教材，各縣市開設師培課程，期望盡大手攜小手之力，全面提升我國科技教育的品質與內涵。
新竹縣長楊文科、宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長宣明智在新竹縣政府教育處長楊郡慈的陪同下，參觀新竹縣參加第一屆文文盃獲獎團隊東興國中、成功國中學生，用電腦讓機器人動作重現，並在大屏螢幕用舞棒指揮揮魔法貓，對學生的創意、設計美感及團隊的用心讚譽有加。