房市／11月個人房地合一稅收28.5億元 接近7月新高
房地合一稅2.0在7月1日上路後，稅收一度下滑到8月的13.4億元，不過隨後又逐步攀升，統計最新11月的個人房地合一稅收又拉高至28.5億元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，主要原因是預售換約開始納入房地合一稅，另外隨房市景氣攀升，從2016年後買進的不動產，在近期出售也貢獻不少稅收。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-13 08:00:00
根據財政部統計資料庫資料顯示，今年個人的房地合一稅收在政策上路後，一度創下單月新高的29.2億元，反映政策上路前出現一小波轉手潮，隨後因疫情與政策新制上路效應，個人房地合一稅收一度收斂到13.4億元，之後從9月開始逐漸攀升，11月又衝高到28.5億元，接近7月單月新高的29.2億元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋本來換約轉手，獲利在隔年度併入綜所稅申報，房地合一2.0新制上路後，就要適用房地合一稅，遇到景氣狀況不錯時，預售換約轉手就會讓房地合一稅收增加，另外，原本持有2~10年稅率是20%，現在2~5年拉高到35%，也會讓房地合一稅變多，而最重要的關鍵還是房價上漲，10月的房市交易熱絡，加上房價走揚也是讓房地合一稅收增加的重要關鍵。
統計顯示，今年前11月個人的房地合一稅收198.4億元，其中六都稅收最高的是台中市前11月累計41.6億元，反映短期交易的不動產有明顯增值，其次則是高雄市的29.7億元，交易量最大的新北市反而只排名第三，反映新北市雖然交易量大，短期房市上漲幅度不若中南部地區可觀，因此房地合一稅收並未表現特別突出。
曾敬德表示，房地合一2.0雖然稅收開始增加，但實際上是這波不動產上揚力道太過強勁，房地合一2.0的短期稅率對於壓抑短期投機仍有一定效果。