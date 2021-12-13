房市／2021高雄房市最大看點　楠梓、左營一馬當先

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，左營與相鄰的鼓山原本就是北高雄的蛋黃區，近10年來，其住宅區環境及生活機能發展愈趨成熟，加上又有高鐵、漢神巨蛋等百貨公司，成為自住客鎖定的區域，與南高雄發展較早的三多商圈等地分庭抗禮；而楠梓又與左營相鄰，由於房價相對左營、鼓山親民，但生活機能仍相當完整，吸引預算較有限的購屋族買進。
而今年楠梓與左營房市熱度、話題性更是雙雙「爆發」，蔡岳霖直指，最重要的契機就是橋頭科學園區，以及台積電進駐中油五輕舊址。他說明，台積電及橋科完工後，勢必帶來整個上下游產業鏈一起進駐，就業人口紅利自然帶來更多居住需求，且這樣的話題，會讓區域房市討論度躍居全國版面，更加引發關注；也因此，現在楠梓及左營的買方，不只原本就有的高雄本地客，還多了許多來自外縣市的人，無論是自住或是買來收租、中長期置產均有。
由於需求強勁，連帶推升區段房價。根據「高雄實價網」，左營區今年第三季屋齡5年內新大樓或華廈平均單價26萬元，楠梓區則從第一季17.82萬，至第三季平均單價已達19.22萬，均價即將突破2字頭。蔡岳霖進一步說明，以楠梓為例，若是目前剛蓋好的新成屋大樓，成交均價都在24至25萬左右，10年內則在2字頭初，幾乎難以找到1字頭物件；而透天部分，由於並非外地客鎖定的主力產品，漲幅相對較緩，1500至2000萬之間仍能找得到屋況、地點等條件不錯的物件，頗受預算相對充裕的在地客喜愛，交易量穩定。