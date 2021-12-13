COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／2021高雄房市最大看點　楠梓、左營一馬當先

▲2021年高雄房市最受關注的兩區域，就是楠梓與左營區。（圖／NOWnews資料照片）
▲2021年高雄房市最受關注的兩區域，就是楠梓與左營區。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-13 08:30:00

盤點2021高雄區域房市新聞以兩大亮點最受讀者矚目，也就是受到台積電進駐等重大建設利多所帶動的楠梓及左營區。在地房仲分析，兩區原本就是高雄在地自住客喜好的購屋區段，今年受到全國性話題帶動，能見度更是「爆發」，吸引許多外縣市買方來此購屋；這也推升當地房價，例如原本屬於高雄市蛋白區的楠梓，目前新大樓成交單價已站上25萬左右。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市楠梓及左營話題相當受到讀者青睞，關注的題材包括左營熱門交易路段、楠梓最新建設「新台17線」進度、楠梓主力購屋族群的年收入，乃至於兩區剛需強勁的現況與原因。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，左營與相鄰的鼓山原本就是北高雄的蛋黃區，近10年來，其住宅區環境及生活機能發展愈趨成熟，加上又有高鐵、漢神巨蛋等百貨公司，成為自住客鎖定的區域，與南高雄發展較早的三多商圈等地分庭抗禮；而楠梓又與左營相鄰，由於房價相對左營、鼓山親民，但生活機能仍相當完整，吸引預算較有限的購屋族買進。

而今年楠梓與左營房市熱度、話題性更是雙雙「爆發」，蔡岳霖直指，最重要的契機就是橋頭科學園區，以及台積電進駐中油五輕舊址。他說明，台積電及橋科完工後，勢必帶來整個上下游產業鏈一起進駐，就業人口紅利自然帶來更多居住需求，且這樣的話題，會讓區域房市討論度躍居全國版面，更加引發關注；也因此，現在楠梓及左營的買方，不只原本就有的高雄本地客，還多了許多來自外縣市的人，無論是自住或是買來收租、中長期置產均有。

由於需求強勁，連帶推升區段房價。根據「高雄實價網」，左營區今年第三季屋齡5年內新大樓或華廈平均單價26萬元，楠梓區則從第一季17.82萬，至第三季平均單價已達19.22萬，均價即將突破2字頭。蔡岳霖進一步說明，以楠梓為例，若是目前剛蓋好的新成屋大樓，成交均價都在24至25萬左右，10年內則在2字頭初，幾乎難以找到1字頭物件；而透天部分，由於並非外地客鎖定的主力產品，漲幅相對較緩，1500至2000萬之間仍能找得到屋況、地點等條件不錯的物件，頗受預算相對充裕的在地客喜愛，交易量穩定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀