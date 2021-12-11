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陪酒戲「胸塞鈔票強吻」　23歲女星拍完《姐妹》痛哭

▲導演劉芸后（左起）、越裔新人楊富江、李玲葦、潘親御分享《姐妹》拍攝過程。（圖／公視）
▲導演劉芸后（左起）、越裔新人楊富江、李玲葦、潘親御分享《姐妹》拍攝過程。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-11 14:44:47

公視人生劇展單元劇《姐妹》由影集《返校》女主角「學妹」李玲葦、越裔新人楊富江、潘親御、阮安妮、廖欽亮主演，故事取材自編劇周美玲小自己1歲的妹妹被出養的自身經驗，楊富江劇中有場陪酒戲，胸口被硬塞鈔票、被強吻，身體受到侵犯，拍完哭到不能自已。

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▲楊富江拍陪酒戲內心非常不舒服。（圖／公視）
▲楊富江拍陪酒戲內心非常不舒服。（圖／公視）
劇組為楊富江胸前塞滿了衛生紙，穿好幾層衣物做為保護措施，導演劉芸后找來曾受過她越語指導、有交情的演員孫綻，特別南下高雄客串酒客。楊富江表示，「還好是跟孫綻對戲，比較有安全感。」但這場情緒重的戲她卻「卡關」，後來導演巧妙調整拍攝方式後才大功告成。楊富江回想這場戲也認為：「當下觸感其實不太有，但內心是非常不舒服、被侵犯的。」拍完哭得唏哩嘩啦，最後與孫綻擁抱一下，順利完成她的戲劇處女作拍攝。

▲李玲葦（右）與越裔新人楊富江分飾劇中姐妹「玉婷」與「玉蘭」。（圖／公視）
▲李玲葦（右）與越裔新人楊富江分飾劇中姐妹「玉婷」與「玉蘭」。（圖／公視）
李玲葦、楊富江、潘親御3位年輕演員都介於23、24歲間，全都降齡演出高中生，過去多演出沉重議題的李玲葦，認為這是她演過「最清新的角色」，拍攝時也保持活蹦亂跳的高中生樣態，導演記得：「一場團圓飯的拍攝，玲葦還出來炒熱氣氛。」

而劇裡、劇外都是單親的潘親御，也在王琄的指導下，挖掘自己這段「不得不去面對它」的過去，雖從影已逾10年以上，面對哭戲他還是會有點卡關，但在表演課上他坦承面對自己，也說情緒「不可思議被帶到這種程度」，連一旁的李玲葦情緒都因憐惜而被帶動到掉淚。《姐妹》12月12日晚間10時於公視播出。

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