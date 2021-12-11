週末西晴東雨！明下半天東北季風增強 帶水氣降溫有感
中央氣象局表示，今（11）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部和大台北地區有局部零星短暫雨。明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中南部注意日夜溫差大。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 06:38:09
氣象專家彭啟明表示，這週末西半部的好天氣將延續到週日上半天，不過因為風向轉為偏東風，背風側的擴散條件更差，空氣品質將會惡化，有機會達到對敏感族群不佳等級，建議這兩天可以減少外出次數。
預計週日下半天北方再度有冷高壓南下，使得東北季風增強，東北季風增強的前緣通過時，將會為東北部帶來一波比較明顯的降雨，通過後轉為迎風面持續型的降雨，東北部的民眾也要記得攜帶雨具。
週日晚間的這波冷空氣雖然不強，但預期南方熱帶的季內震盪西側環流、位於南海南部的部分將有低壓發展，短暫的導致南北氣壓差異增大，間接加強底層的東北風風速，因此沿海空曠地區都會有明顯的強陣風出現，東北部在陰雨、強風影響下，雖然低溫約降至16-17度、還不到冷氣團等級，但體感溫度明顯下降，西半部沿海空曠地區也會因為強風而有變冷的感覺，要有保暖的準備。（編輯：倪浩軒）