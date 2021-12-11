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P3實驗室確診女傳遭霸凌　柯文哲：這不是造成破口的理由

▲ P3實驗室確診一案傳出涉及職場霸凌，導致通報不確實，台北市長柯文哲說，這不是造成防疫破口的理由。（圖／新頭殼）
▲ P3實驗室確診一案傳出涉及職場霸凌，導致通報不確實，台北市長柯文哲說，這不是造成防疫破口的理由。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-12-11 11:35:34

台北市南港中央研究院P3實驗室一名年輕女研究員確診Delta變異病毒株後，網路社群上傳出該案涉及職場霸凌，導致通報不確實。對此，台北市長柯文哲今（11日）前往實驗室視察期間強調，職場霸凌也不能作為理由，造成防疫SOP的破口，這是另外一回事。

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面對該名確診女研究員被爆料在職場上遭到霸凌，進而因此離職。中研院長廖俊智昨證實表示，確實有聽到此消息，但這並非全面，已向基因體研究中心長官詢問，這是調查重點之一；至於女研究員離職的原因，尚未百分之百掌握，但該員確實有抱怨職場霸凌狀況，基因體研究中心也有處理過此狀況。

柯文哲上午受訪則表示，我們一定要建立「不究責」的文化，以他這種做醫學的，如果P3實驗室在處理武漢肺炎的研究，人員的教育訓練一定要做好，今天這案子如果再早一點，做這種工作一有症狀馬上攔住，他就不用整天在想要怎麼去劃匡列人數。

媒體追問，這當中是否真的涉及職場霸凌？柯文哲強調，他的態度是這樣，職場有沒有霸凌是另外一個事情，現在是怎麼去處理公共衛生的問題，確診足跡在台北市這麼廣，到底在公共衛生上要怎麼樣去防止病毒擴散；至於有沒有職場霸凌，職場霸凌也不能是防疫SOP的破口，這是另外一回事。

柯文哲表示，他還是呼籲，在這個階段不要馬上就說誰要負責、誰要下台，他最討厭弄這個；出事的時候要先解決問題，如果老是擺出一副要究責的態度，第一個一定是要湮滅證據，而湮滅證據會造成公共衛生的破口沒辦法補起來。

另就中研院實驗室的防疫SOP出問題，台北市是否可以處罰？柯文哲表示，他還沒有去想到這個，處罰的事情不用現在，要處理的第一步，是台灣有在處理武漢肺炎病毒的實驗室全部要清點出來，然後每個實驗室的負責人，一定要把SOP再檢視一遍，特別是人員的管制、空間的管制，要再檢查一遍，發生過一次，不去把破洞補起來，下一次還是重來一遍。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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