P3實驗室人員染疫 柯文哲：目前匡列對象PCR都陰性
中央研究院P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市長柯文哲今（11）日表示，匡列人數可能會再增加，但到目前為止，PCR結果都是陰性。
記者余祥／台北報導
2021-12-11 12:53:35｜2021-12-11 12:55:30
柯文哲說，雖然個案的足跡範圍很廣，但台北市已有6成以上人口打滿2劑疫苗，有一定程度的保護作用，就算有感染源，傳播速度也不會一下子就爆發，呼籲市民可以的話趕快打疫苗，保護自己也保護他人。
至於是否有可能是被帶有病原體的動物感染，柯文哲說，全世界已有2.5億COVID-19病例，其中僅零星幾例是動物傳染給人類，醫學是統計的科學，動物傳人當然有可能，但還是要從最可能、機率高的去思考。
柯文哲強調，一定要建立不究責的文化，有在處理COVID-19的P3實驗室就是要做好人員教育訓練，若當初一有症狀就攔住、隔離，現在就不用整天想到底要怎麼去疫調匡列。
柯文哲說，第一步是先把全台灣有處理COVID-19的實驗室清點出來，台北市就有8間，把SOP檢視一遍，不把破洞補起來，還是會再發生第二次；他也呼籲現階段不要馬上點名誰要出來負責、下台，先解決問題，如果老是想著究責，一定會湮滅證據，這樣就會造成破口無法被補起來。