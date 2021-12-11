Lulu大秀美腿驚豔新北耶誕城 師傅黃子佼大喊受不了
2021新北歡樂耶誕城最受矚目的「巨星耶誕演唱會」今（11日）晚登場，此次卡司陣容含金量超高，10組實力派藝人輪番上陣，其中茄子蛋、高爾宣更首次曝光全新歌曲。此次邀來三金主持人黃子佼搭檔納豆、曾子余共同主持，納豆和新北市長侯友宜，也在演唱會上驚喜同台，舅甥兩相見歡現場笑料不斷。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-11 22:30:00
Lulu黃路梓茵，這次演出大手筆帶了8名舞者一起熱舞，大秀美腿演繹她的洗腦神曲《腿之歌》，台下觀眾也隨著《腿之歌》的節奏一同搖擺，絕佳唱功也讓黃子佼大讚：「妳不用主持了啦，當歌手就好！」嘻哈歌手熊仔則帶來狂放嘻哈代表作《買榜》，並重新詮釋由7位饒舌歌手合作的2018年夯曲《走到飛》；新歌《88BARS》展現招牌快嘴，在10秒內唸完120字，讓現場粉絲驚呼快到跟光速一樣。金曲歌后艾怡良也不遑多讓，用動人的渾厚嗓音感染整個新北耶誕城，唱起失戀情歌《我多想變成她》、《Forever Young》，勾起歌迷酸甜回憶，惹哭台下觀眾。
演唱會由雙金加持的金曲創作樂團「茄子蛋」開場，帶來入圍金馬最佳原創電影歌曲獎的《愛情你比我想的閣較偉大》，揭開演唱會序幕，並搶先公開新歌《閣愛妳一擺》，令現場歌迷又驚又喜！現場也帶來《浪子回頭》、《日常》等熱門歌曲，讓聽眾享受專屬於「茄子蛋」的台式浪漫。
人氣演員周曉涵、曾莞婷、JR等也來到演唱會現場，可愛互動逗樂台下一票粉絲。緊接著嘻哈小天王高爾宣演唱經典代表作《Without You》，帶領現場歌迷全場大合唱，全新歌曲《Circles》前奏一下，全場歌迷也都熱情歡呼，直呼：「能聽到首唱，彩排就來卡位也太值得了！」第二次參與巨星耶誕演唱會的人氣團體五堅情，演唱多首招牌歌曲，並帶來新歌《月面著陸》，又唱又跳嗨翻新北歡樂耶誕城，也為之後的團體演唱會做暖身。情歌王子韋禮安演繹經典歌曲《還是會》，並首次公開演唱新歌，電影「月老」主題曲，也是冠軍單曲《如果可以》，以真音飆高音，動人詮釋帶給觀眾最療癒的感動，最後以華語流行歌曲少見的父女歌曲《女孩》做結尾。
首日演場會尾聲，豪華的雙壓軸卡司由「鐵肺歌后」彭佳慧與「質感LOCAL團體」玖壹壹坐鎮，彭佳慧率先演唱超強單曲《我先請》，與6名舞者一同熱舞，將首次唱跳演出獻給新北耶誕城，接著帶來《相見恨晚》、《說實話》、《大齡女子》等熱門情歌，交錯渲染的迷人聲線，展現強大歌唱實力。最後本土天團玖壹壹熱舞出場，帶來《嘎勒阿勒》、《9453》、《Local》、《鄉下來的》等暢銷歌曲。