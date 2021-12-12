3顆「離婚震撼彈」轟動演藝圈　盤點2021分道揚鑣的夫妻

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藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲結婚10年，育有1雙兒女，不過近年卻屢傳婚變，而今年11月22日傳出大S向台北地方法院家事庭遞狀訴請離婚，隨後也與汪小菲透過雙方的律師發出聲明，表示雙方在經過深思熟慮後，就決定和平解除婚姻關係。從大S、汪小菲共同說法中可以看到，2人在這些年來，確實共同度過了一段幸福美好的時光，表示未來也會繼續共同扶養孩子，給予孩子全部的愛與陪伴，最後期盼外界可以多給予2人更多私人空間。
事實上，大S每一段戀情都相當大方，除了黑人陳建州之外，也曾與藍正龍和仔仔（周渝民）因戲生情，還有大她7歲的韓星具俊曄，而愛得坦率之餘，也拿得起放得下，大當初與汪小菲認識僅49天就決定攜手共度餘生，或許當時對她而言，在經過多段戀情、不斷自我了解後，一眼就能認定汪小菲，儘管婚姻仍無法走到最後，不過大S依舊祝福汪小菲，彼此也以家人身分相互照顧、共同扶養孩子。
福原愛不倫被抓包 毀掉江宏傑4年婚
日本桌球天后福原愛被拍到婚內不倫，和神似大谷翔平的早稻田學弟在橫濱過夜，毀掉與江宏傑幸福的4年婚姻，從婚前福原愛收入高過江宏傑37倍，女強男弱的「格差婚」就不被看好，日媒爆料，福原愛身邊友人控江宏傑言語暴力、利用愛媽和一對兒女當「人質」，加上婆婆、大姑精神霸凌，種種文化差異壓垮婚姻，讓福原愛心死回不去。
然而福原愛不倫事件重挫形象，在面臨訴訟離婚時影響觀感，居於劣勢，她可能要支付小孩的扶養費、代言廣告的違約金等，粗估高達2億日元（約台幣4800萬元），而1子1女的監護權則為2人共同擁有，2人在高雄共同持有的121坪豪宅，市價約4600萬元，將成財產分配的物件之一。
控藥劑師尪不回台灣 理科太太斬5年婚
百萬網紅YouTuber理科太太（陳映彤）和老公John育有一子Miles，5年婚姻驚傳破局，身患憂鬱症的John，因為腦內血清素分泌不足、賀爾蒙不平衡，生活中常出現負面情緒，「每天覺得天要塌下來了」，3年之間憂鬱症復發過6次，理科太太為了照顧老公，2年前暫停YouTube影片更新，結果自己也患上「自律神經失調」，沒來由的掉淚、失眠吃藥長達半年，理科太太曾說：「結婚的時候我答應過John，不管生老病死我都會照顧他。」2人一起養病、彼此扶持，感動許多網友，無奈撐不過遠距離婚姻考驗，5年婚姻鬧上家事法庭，視訊跨海打離婚官司。
理科太太去年10月帶著兒子Miles回台灣，開啟1年偽單親的日子，John留在美國做藥劑師的工作，在Miles 4歲生日時，理科太太發文：「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大。」對John不回台灣似乎無法諒解，John則寫了一篇文給兒子，透露隔離回台灣可能工作不保：「 冠狀病毒和Delta變種現在在台灣和美國都非常嚴重，醫院裡的病例激增，他們需要我在那裡。 爸爸很抱歉不會在你生日那天出現，有一天當新冠肺炎好轉時，我們會一起做一些有趣的事情。只要知道你父親非常想念你，我會盡我所能彌補你。」由此可見夫妻之間無法取得共識，造成婚姻上的裂痕。