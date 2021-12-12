2大龍頭貢獻最多！15家金控前11月賺破5千億、富邦續稱王

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富邦金的獲利金雞母，富邦人壽11月稅後淨利為24.15億元，累計前11月稅後淨利突破千億達1007.28億元，較去年同期成長91%，11月台股大盤走升，當月指數終以上漲約2.6%作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，人壽淨值逾5,784億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。債市投資方面，持續以提高整體經常性收益為主要策略。11月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本維持低檔（20bp以下），今年累積前11月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。
國泰金自結11月稅後淨利73.8億元，累計前11月稅後淨利達1353.2億元，較去年同期大幅成長87%，累計獲利續創歷史新高，今年以來受惠於經濟復甦及金融市場上行，各子公司皆有亮眼表現，獲利續創佳績旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信累計獲利續創同期新高，而國泰金前11月EPS)為9.95 元，預期今年全年有機會賺超過一個股本。
國壽11月稅後淨利52.2億元，累計稅後淨利達1084.6億元，年成長120%，反映投資績效良好，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。國泰金表示，雖然近期通膨居高不下，市場擔憂各國央行貨幣政策緊縮速度過快恐不利經濟增長，加以新型態變種病毒來襲為經濟復甦增添變數，導致金融市場波動加劇，但國壽於市場擾動之際，靈活操作並伺機實現資本利得，並於利率反彈時布建債券部位，以提升經常性收益。在匯率方面，11月傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，皆有助避險成本進一步下降，今年迄今已較去年同期下滑逾50bps，淨值比及RBC ratio分別逾10%及370%，續處歷史高位。
受惠台股走揚，元大金經紀業務手續費等收益， 11月自結稅後盈餘29.02 億元，月成長44%，也成了推升元大金累計獲利竄升到金控第三名的大功臣，而累計前11月元大金稅後也大賺332.25億元，年成長45.3%，EPS為2.74元，也超越中信金。其中，元大證11月單月稅後純益重登20億元之上，累計稅後純益達220.65億元，EPS為3.69元，累計獲利年成長近8成。
至於中信金11月自結稅後盈餘為14.55億元，較10月減少約6成，主要是台灣人壽單月淨損3.24億元、年減82%，中信銀行獲利也比前月下滑，11月獲後盈餘269.58億元，不過，累計中信金前 11月稅後純益518.92億元、年成長28%，EPS為2.61元。
開發金11月自結稅後獲利14.04億元，累計前11個月，稅後獲利達332.93億元，每股盈餘2.23元。開發金控表示，外資買超帶動11月份資本市場走勢回溫，開發金控主要業務皆維持穩健表現，其中子公司凱基銀行動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，但為降低利率波動影響，持續調整現有部位而產生部分損失，11`月份稅後獲利0.35億元，累計稅後獲利37.80億元。
台股11月份在外資回補持股帶動指數上揚，包含經紀、自營、資本市場、衍商等各項業務皆有貢獻，子公司凱基證券月份稅後獲利9.94億元，累計稅後獲利117.48億元。中華開發資本11月份稅後獲利3.64億元，主要來自於投資部位評價增長及出售不動產獲累計稅後獲利95.45億元，中國人壽11月份稅後獲利為12.10億元，累計獲利284.16億元。
兆豐金自結11月稅後盈餘21.88億元，月增近3成，主因股市回溫投資操作評價損益提升，累計前11月稅後盈餘235.82億元，年增2%，也是唯一「個位數」成長的金控，累計EPS為1.73 元，雖然排名超越新光金，但在15家金控中，目前累計獲利尚未賺贏去年全年的金控。
新光金自結11月稅後純益9.41億元，前11月稅後盈餘232.67億元、年增33.4%，累計每股稅後純益為1.72元，每股淨值達17.8元。其中新光人壽 11月稅後賺1.97億元，主要沒太多股債處分，加上外匯避險成本稍微上升，新壽收回外匯避險準備金約5億元，目前還在28億元左右水位；新光銀行11月稅後盈餘4.17億元，前11月累計稅後盈餘達59.83億元，年成長約7.3%；元富證券11月賺3.7億元，前11月累變賺35.83億元續創新高，年成長118%。
台新金11月自結稅後淨利13.8億元，累計稅後淨利199.6億元，年成長43.3%，累計每股稅後淨利（EPS）1.61元。其中子公司台新銀行11月稅後淨利12億元，累計稅後淨利124.7億元，累積稅後淨利年成長6%，主要是當月核心業務獲利動能強勁，淨利收及淨手收均較去年同期及去年累積成長。資產品質仍維持穩健，截至11月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1043.41%。
台新證券11月稅後淨利2.2億元，主要證券市場交易持續熱絡，公司經紀業務成交量及自營營業證券操作績效皆提升，累計前11個月稅後淨利16.3億元，年成長達151.23%；台新人壽11月稅後淨利3.9億元，累計稅後淨利10.4億元，除保費收入持續成長外，亦受惠於調整投資資產配置，股利及投資績效穩健成長，整體獲利表現優於同期。
玉山金自結11月受惠旗下創投轉盈與玉山證成長，單月稅後盈餘17.9億元、月成長逾36%，累計稅後盈餘190.04億元也已超車去年全年獲利，年成長 13%，EPS為1.42元。
永豐金自結11月稅後淨利13.69億元，累計稅後賺150.79億元，年成長33%，EPS為1.34 元，其中旗下永豐金證券11月稅後純益5.22億元，較上月倍增，累計稅後獲利44.43億元，年成長83%；永豐銀11月賺8.68億元，累計稅後獲利106.53 億元，年成長15%，EPS為1.23元。