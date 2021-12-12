邱澤閃婚許瑋甯200萬人狂讚　Janet「道賀」留言反挨批

年末娛樂圈最大的震撼彈，莫過於邱澤閃婚許瑋甯，兩人7日登記結婚，10日對外公布好消息，彷彿約定好一般，邱澤在臉書公布喜訊，有96萬人按讚，許瑋甯則在IG放送好消息，超過116萬人祝福，邱氏夫妻一同收穫200萬個按讚數，在對岸不遑多讓，邱許閃婚訊息讓大陸論壇炸鍋，對邱澤也一改昔日「渣男」罵聲，選擇送上祝福。

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▲邱澤閃婚許瑋甯，在IG按讚人數破百萬。（圖／翻攝許瑋甯IG）

▲Janet追問許瑋甯何時生寶寶，被罵「關你什麼事」。（圖／翻攝Janet FB）

而藝人Janet得知喜訊，第一時間在許瑋甯IG祝賀，還追問「什麼時候要生可愛的寶寶？」被網友叨唸「真的沒必要問，他們會有自己的規劃啊」、「關你什麼事？」過度關心反被罵多管閒事，算是喜訊中唯一受害者。

2010 年，邱澤與唐嫣合作《夏家三千金》結識，戲裡飾演情侶，戲外悄悄談起地下戀情，當時著迷賽車的邱澤，在微博曝光賽車內部照片，座位旁放著一張唐嫣美照，宛如把女方當護身符，戀情因此曝光，唐嫣當年在微博大方祝福邱澤生日快樂，閨密楊冪轉發消息，向邱放話「幸福是最重要的，要好好珍惜身邊人啊，你懂就好了啊」，很看好這段戀情。

未料隔年李毓芬到深圳探班邱澤，讓這段感情產生了嫌隙。唐嫣身邊助理對外爆料，秀出邱澤、唐嫣慶生合照，心疼她飄洋過海來台會情人，礙於戀情沒公開，只敢待在家裡，為男方刷馬桶、擦地板，放下身段當傭人，一時罵聲四起，邱澤低調回應：「愛情不是表演，原諒我無法公諸於世。」卻已無法抵擋「渣男」聲浪。





▲邱澤和唐嫣分手不愉快，他被觀眾怒罵渣男。（圖／翻攝SUPER仁微博）