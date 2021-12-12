中國勢力恐延伸　新喀里多尼亞獨立公投為何重要

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2018年公投，56.7%選民表示不願意獨立；2020年則為53.3%。但這次公投恐怕非終局，獨立派已表明他們不會認可投票結果，且將訴諸聯合國。
●太平洋中的「鵝卵石」
新喀里多尼亞位於澳洲以東2000公里處，距離法國本土約1萬8000公里遠，島上居民約27萬1400人。
新喀里多尼亞的潟湖擁有令人歎為觀止的礁石，各式各樣特殊的珊瑚礁和魚種都在此棲息，2008年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。島民稱主要島嶼大泰爾島（Grande Terre）為太平洋中的「鵝卵石」。
法國海軍上將費夫里耶-德普朗特（Auguste Febvrier-Despointes）1853年占領新喀里多尼亞，宣布他要向國家保證「法國在太平洋的地位」。
新喀里多尼亞起初原為罪犯和政治犯的流放地，1946年成為法國屬地，擁有有限程度的自治權。
●卡納克族爭取獨立
新喀里多尼亞的人口約28萬，推動獨立的卡納克族（Kanaks）約占4成，屬美拉尼西亞（Melanesians）族群，還有27%的歐洲移民後代及玻里尼西亞（Polynesian）人等其他族群。
卡納克族自1960年代末爭取新喀里多尼亞獨立，1980年代衝突不斷，終於在1998年與法國簽訂「努美阿協定」（Noumea Accord），法國同意轉移部分自治權，並讓新喀里多尼亞自2018年起舉行3次獨立公投，每次間隔2年。
● 鎳礦豐富
新喀里多尼亞是法國最大的海外屬地之一，擁有約占全球10%的鎳礦，可用來製作不鏽鋼、電池和手機。
島上1/4民營企業工作與鎳有關，今年10月，新喀里多尼亞的Prony Resources公司與電動車製造商特斯拉（Tesla）簽署一項為期多年的鎳供應合約。
專家認為，新喀里多尼亞獨立後，可能更順從於中國的發展，部分動機是出於當地龐大的鎳儲量利益；中國已經是新喀里多尼亞金屬出口的最大單一客戶。
● 中國覬覦
新喀里多尼亞是歐洲聯盟（EU）在太平洋地區活動的最後群島，戰略地位特殊，因此這場公民投票不只可能會成為解殖的最後一步，恐怕也是太平洋歐洲與中國角力戰場的開端。
國際關係分析家范登戴克（Bastien Vandendyck）表示：「若沒了法國的護衛，中國在新喀里多尼亞永久立足的所有要素都將到位。」
范登戴克向法新社表示，斐濟、萬那杜、索羅門群島和巴布亞紐幾內亞等區域內的其他國家，都已成了「中國的附庸」。
他說：「中國要在澳洲家門口完成珍珠項鍊，現在唯一需要的就是新喀里多尼亞。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101212