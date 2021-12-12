《慾望城市：華麗下半場》重磅回歸 女主角們曝真心話
令劇迷引頸期盼的經典時尚美劇新篇章《慾望城市：華麗下半場》日前於紐約現代藝術博物館舉辦的首映會。對於重啟經典角色們的新故事，莎拉潔西卡派克說：「這些年她們過得如何？成為了怎樣的人？是更成熟了？或者仍保有天真的一面？人不是來到這個年紀人生就結束了，而是進入新篇章，仍會面對冒險、驚奇、有趣的事物，充滿無限可能，會挫敗也會有所成就。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-12 14:16:53
《慾望城市：華麗下半場》除了主角群們的發展令觀眾好奇外，粉絲也非常期待影集中角色們的造型和時尚風格。在先前釋出的片場照中，辛西亞尼克森飾演的米蘭達以灰白的自然髮色出現引來一陣熱議，在首映紅毯上她本人則回應說：「我和編劇在討論的時候聊到，很多女人在疫情期間因為沒有出門所以不染髮，久而久之反而喜歡上自然的髮色，決定保持原樣，米蘭達顯然就是這樣的人。」
而飾演夏綠蒂的克莉絲汀戴維斯則分享重回劇組，最令她興奮的絕對是劇組琳琅滿目的衣帽間，她說：「《慾望城市》的衣帽間真的是絕無僅有，害我去拍別部戲的時候，都會忍不住吃驚，想說衣服怎麼這麼少？為什麼沒帽子？包包跟鞋子呢？真的很難不去挑剔。我們都被這部劇的造型師寵壞了。」