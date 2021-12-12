《還珠》爾康被爆逼女友吞事後藥　突嬌嗔自認同性戀

演出《還珠格格》深情「爾康」一角走紅的大陸男星周杰，因曾被林心如影射強行舌吻，慘遭演藝圈封殺多年，低調當起「億萬農夫」，未料近日有網友爆料是他前女友，因為上床後不願吃事後避孕藥，慘遭分手，讓周杰形象再度重創，他昨（11）日深夜突自爆是GAY，辯稱要洗刷清白，結果引發網友一片反彈聲浪，今（12）日又刪除該微博，詭異行為毀人三觀。





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▲周杰曾因林心如指控伸舌強吻，被演藝圈封殺多年。（圖／翻攝周杰微博）

▲周杰突自稱是同性戀，駁斥網友稱他逼迫吃避孕藥的傳聞。（圖／翻攝周杰微博）

▲周杰突自稱是同性戀，還跟網友嬌嗔「討厭」。（圖／翻攝周杰微博）

周杰淡出演藝圈多年，今年憑藉綜藝《五十公里桃花塢》重返觀眾視野，塑造養生達人、創業農夫好形象，結果前女友怒撕他假面，指控他都是52歲的爺爺了，卻不願女友懷孕生子，竟要求她在吃避孕藥和分手之間二選一，被她拒絕後就翻臉不認人，「拋棄我轉身又找了另一個女人，你對感情可真認真，真髒」，此文一出讓周杰再度被罵是渣男。





他11日深夜發文回應傳聞，突然自稱是Gay，「朋友說，只有我承認我是Gay才能洗刷清白。好吧其實我是」，還加上3個哭泣表情，讓人無法捉摸此話是真或開玩笑。有網友好奇說「大膽猜測，不會是有人想搞你吧」，他回覆「我是Gay當然有人想搞」，也有網友認為這是推託之詞，吐槽「你這個Gay看起來有點鋼鐵直男」，他竟嬌嗔：「討厭討厭討厭，這麼明顯看不出來嗎？」





對於負面傳聞，周杰沒有如一般藝人處理方式，正式發律師函警告不實言論，反而跳出來自稱是同性戀，不但沒取信網友，還被罵這種說法根本歧視同志，「這種回應還不如不回應」、「現在不是開玩笑的時候」、「看來是心理或腦子出問題了」。



