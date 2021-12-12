直播／萬隆變電所電事故　台電出面說明

由於台北一次變電所、也就是萬隆變電所今（12）日發生設備故障起火，導致台市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電，台電緊急成立應變中心，現場派員積極搶修，火勢隨後撲滅，無人員受傷，並在下午1時07分已全數復電。由於外傳是因為降壓造成停電，台電雖也予以澄清，但仍將於下午3時召開記者會對外說明，讓《NOWnews今日新聞》的直播鏡頭，帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-12-12 15:00:00
根據台電的說法，今日上午9時42分台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，使得北市木柵與新北市新店等部分地區共計305418戶停電。不過，台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，在下午1時07分已全部復電。
台電也提到，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，變電站設備故障起火時，備轉容量率高於10%，相當充裕，電力系統電壓穩定，並無謠傳所指因降壓所造成停電。
另外，新北市中和區一座高壓電塔因本事故引起電纜引起小火，已立即通報消防隊在上午10時38分撲滅火勢，無人員傷亡，台電現場同仁後續進行設備檢查。