高雄也有排隊購屋！建案開賣1天完銷　建商怕虧不敢全賣

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至於目前台積電效應加持下，高雄有哪些區域房價上漲較為可觀？據洪誌隆觀察，北高雄的楠梓、仁武地區，近期人口持續成長，再加上台積電議題發酵，因此近期補漲效應明顯，近1年漲價大多集中在下半年，漲幅約1成左右。
洪誌隆表示，目前北高雄周邊客群分為自住與投資客，其中自住客大多是從蛋黃區北移的市民，畢竟雖然北高雄近期漲幅驚人，但在楠梓等區域價格約在1、2字頭之間，相對左營新建案動輒每坪27、28萬的價格，確實較為親民；此外，在台積電公布設廠消息後，也帶動一波投資客看屋潮，不少客戶是遠從中、北部下來看房，這讓看房客群產生排擠效應，導致周邊價格一直堆疊上去。
他舉例，以位於鼓山區的高雄市立美術館周邊來說，有一處新建案一周就來了190幾組客戶看房，短時間內就已售出200戶，且價格均價都在40萬上下；另外，在左營高鐵周邊一處知名建商的新建案，也是在開盤當日就把預售屋全數賣光，該案價格約29至32萬。
洪誌隆表示，由於房市實在太過火熱，有不少客戶是揪團下南部買房，造成有些建案是供不應求；部分建商看到此現象，就僅會初步釋出部分預售屋，留下其他成屋再賣第二波，一來可等房價上揚後，再賺一筆；二來是怕未來原物料上漲，賣太快反而會賠錢。
現在受到台積電加持，高雄部分地區的房市行情上漲，但還是有些區域仍是適合自住客的。洪誌隆分析，例如楠梓高大特區行情約每坪18至20萬，在楠梓火車站周邊也僅有2字頭，位於德民新橋與省道台一線交會處的82期重劃區也有開價每坪19萬的新建案，這些區域價格還是有機會成長，對自住客長期持有 來說，現在入手價格還算滿合理的。