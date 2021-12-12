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高雄也有排隊購屋！建案開賣1天完銷　建商怕虧不敢全賣

▲高雄楠梓近期受到台積電設廠議題加持，是南部房市最受關注的區域之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄楠梓近期受到台積電設廠議題加持，是南部房市最受關注的區域之一。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-12 16:41:59｜2021-12-12 16:45:46

台積電11月正式宣布，將在高雄楠梓煉油廠舊址設立晶圓廠，使得當地順利搭上順風車，房市持續走高。當地房仲觀察，楠梓近1年補漲效應明顯，漲幅約1成左右。不過，雖然各地價格明顯上漲，但還是有部分地區仍有親民房價，例如高大特區、楠梓火車站周邊，都還是適合自住客長期持有。

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台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆指出，高雄近期房價會持續上漲，其實不僅有台積電進駐議題，現在原物料、建材以及勞工工資都在漲，缺工缺料問題再加上近期通貨膨脹，因此造成價格高居不下。

至於目前台積電效應加持下，高雄有哪些區域房價上漲較為可觀？據洪誌隆觀察，北高雄的楠梓、仁武地區，近期人口持續成長，再加上台積電議題發酵，因此近期補漲效應明顯，近1年漲價大多集中在下半年，漲幅約1成左右。

洪誌隆表示，目前北高雄周邊客群分為自住與投資客，其中自住客大多是從蛋黃區北移的市民，畢竟雖然北高雄近期漲幅驚人，但在楠梓等區域價格約在1、2字頭之間，相對左營新建案動輒每坪27、28萬的價格，確實較為親民；此外，在台積電公布設廠消息後，也帶動一波投資客看屋潮，不少客戶是遠從中、北部下來看房，這讓看房客群產生排擠效應，導致周邊價格一直堆疊上去。

他舉例，以位於鼓山區的高雄市立美術館周邊來說，有一處新建案一周就來了190幾組客戶看房，短時間內就已售出200戶，且價格均價都在40萬上下；另外，在左營高鐵周邊一處知名建商的新建案，也是在開盤當日就把預售屋全數賣光，該案價格約29至32萬。

洪誌隆表示，由於房市實在太過火熱，有不少客戶是揪團下南部買房，造成有些建案是供不應求；部分建商看到此現象，就僅會初步釋出部分預售屋，留下其他成屋再賣第二波，一來可等房價上揚後，再賺一筆；二來是怕未來原物料上漲，賣太快反而會賠錢。

現在受到台積電加持，高雄部分地區的房市行情上漲，但還是有些區域仍是適合自住客的。洪誌隆分析，例如楠梓高大特區行情約每坪18至20萬，在楠梓火車站周邊也僅有2字頭，位於德民新橋與省道台一線交會處的82期重劃區也有開價每坪19萬的新建案，這些區域價格還是有機會成長，對自住客長期持有 來說，現在入手價格還算滿合理的。

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