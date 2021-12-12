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8旬嬤身體硬朗　例行健檢竟揪出「壺腹腫瘤」

8旬嬤身體硬朗　例行健檢竟揪出「壺腹腫瘤」
8旬嬤身體硬朗　例行健檢竟揪出「壺腹腫瘤」

健康醫療網

2021-12-12 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】85歲侯姓阿嬤有預防勝於治療的觀念，每年都會進行例行性健檢，今年在透過無痛腸胃鏡檢查時，意外發現壺腹腫瘤，經切片檢查後發現是良性的壺腹腺瘤，但不排除有癌化的可能，因此醫師使用內視鏡將其切除，恢復健康。

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壺腹腺瘤類似息肉　惡化可能性高

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師指出，壺腹在十二指腸中，是總膽管與胰管通往十二指腸的樞紐。壺腹腺瘤類似息肉，雖然是良性的，但腺瘤被視為癌前病變，惡化的可能性高，須提高警覺，盡早處理。

此外，壺腹位置較難被發現，診斷不易，初期也無明顯症狀，許多患者是在健康檢查時意外早期發現。

內視鏡切除手術　傷口小、恢復快

良性壺腹腫瘤可以採取內視鏡切除手術，傷口小、恢復較快。但若病變許久才診斷為惡性腫瘤，便可能需要接受傳統手術，手術時間長、傷口大，而且可能需要將壺腹周圍的胃、十二指腸、胰臟頭及膽道等器官部分切除，也可能需進行重建手術，難度相對較高、恢復期也較長。黃耀光醫師提及，若評估無法手術的患者，則可以考慮化學治療或放射治療等輔助性治療。

致病因不明　定期檢查及早發現

黃耀光醫師提醒，罹患壺腹癌的成因尚無明確的研究證實，因此預防不容易，民眾可以定期接受例行檢查篩檢，早期發現、即早治療；治療的部分醫師會依據腫瘤的大小與位置，再視病人年紀、健康狀況，評估討論後，選擇適合的治療方式。

健檢篩檢　獲得良好預後

值得注意的是，許多疾病在早期都沒有明顯症狀，黃耀光醫師建議，透過健檢篩檢早期發現早期治療，可以獲得良好的預後，健康檢查可以篩檢國人常見的疾病，醫院會依民眾的年齡、性別、病史等不同需求安排個別的健康檢查項目，發現問題盡早介入防治，降低疾病對身體造成的傷害。



資料來源：健康醫療網 8旬嬤身體硬朗　例行健檢竟揪出「壺腹腫瘤」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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