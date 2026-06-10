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打線能否串聯發揮？突破海盜王牌史金恩茲封鎖？

勞恩能否展現壓制力？

海盜打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群能否壓制道奇打者的長打火力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間6月10日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上匹茲堡海盜的比賽，此戰道奇將推出勞爾(Eric Lauer）先發，而匹茲堡海盜則是推出史金恩茲（Paul Skenes）。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（42勝24敗）vs洛杉磯天使（34勝32敗）比賽時間：台灣時間6月10日（三）早上06:40✅道奇觀戰焦點：道奇今日推派勞爾先發，自從藍鳥轉隊後，拿下一勝的成績，合計10.2局的投球中失掉三分，相較於藍鳥時更有壓制力。打線方面，六月的大谷翔平展現驚人狀態，打擊率直逼五成，盼能續維持好手感，帶領道奇突破史金恩茲封鎖。觀戰重點：✅海盜觀戰焦點：海盜王牌史金恩茲本季依舊保持壓制力，然而近三戰狀況較開季下滑，碰上強力的道奇打線將會是一大考驗。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間6/10）06:35 金鶯 VS 水手06:40 道奇 VS 海盜06:40 紅襪 VS 光芒06:40 雙城 VS 老虎06:40 響尾蛇 VS 馬林魚06:40 洋基 VS 守護者07:07 費城人 VS 藍鳥07:10 紅雀 VS 大都會07:40 遊騎兵 VS 皇家07:40 勇士 VS 白襪08:40 小熊 VS 落磯09:38 太空人 VS 天使09:40 紅人VS 教士09:45 國民 VS 巨人10:05 釀酒人 VS 運動家📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS海盜🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台