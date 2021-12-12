中研院女助理染疫SOP有漏洞？陳時中：疑先脫手套

在相隔35天之後，國內新冠肺炎再爆出本土確診個案，還是中研院基因體研究中心P3實驗室1名研究助理（案16816），疑似在實驗操作不當而染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日透露，這名染疫研究人員疑似先脫手套，之後才脫防護衣、違反SOP（標準作業程序），但細節仍待釐清。
記者顏真真/台北報導
2021-12-12 17:07:34
陳時中今日出席活動受訪時指出，中研院P3實驗室染疫人員的接觸者採檢259人全數陰性，沒有確診者是好事，只是個案在可傳染期曾有社區活動史，現階段還是要加強社區檢測，目前仍傾向感染源來自實驗室環境。
陳時中還說，依照實驗室隔離衣穿脫規定，應該要先脫隔離衣，再脫下手套，但最新調查發現案16816疑似因為被實驗鼠咬到，在急著在脫下隔離衣前，就先脫掉手套，確實有不符合SOP事實，但是否因此遭感染還待釐清。
陳時中並透露，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨日已與中研院中級主管面談，並提供意見，也會透過內部及外部專家檢討，釐清問題所在，現階段資料分析，不論中研院生物安全會或衛福部疾管署制訂的實驗室SOP都沒問題，未來會深入了解執行面是否有疏漏。
至於案16816曾在淡江大學進修推廣部修課，引發同校師生擔憂，陳時中強調，同校者接觸時間短，類似共同搭乘捷運等大眾交通運輸的乘客，僅需自我檢康監測即可