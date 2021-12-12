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4萬人擠爆台南　蔡英文：四個不同意、築起台灣防線

▲總統蔡英文說，這次公投是投議題，不是投人。所以，在看選票的時候，不要找人頭、照片。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲總統蔡英文說，這次公投是投議題，不是投人。所以，在看選票的時候，不要找人頭、照片。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-12-12 17:41:49

民進黨今（12）日於台南林默娘公園舉辦「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，總統暨黨主席蔡英文偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立委王定宇、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、賴惠員及地方黨公職共同出席，也特別邀請到越南新住民代表向台南的鄉親說明「四個不同意 台灣更有力」的訴求。現場湧入超過4萬名熱情鄉親，不畏豔陽，展現對公投的關心。

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蔡英文說，台灣現在的挑戰很多、困難也很多，不過很開心，因為人民很團結。這段時間以來，中國對台灣的打壓也很多，她要跟台灣人民說，要對台灣的民主體制要有信心、對台灣的未來要有信心，只要團結，再困難的事情，都可以克服，都可以直直往前走。

蔡英文說，台南人每次大選，都是投出最高投票率跟支持率，這次再一次展現台南人保護台灣的心。四項公投議題，對台灣未來的發展關係很大，尤其是「重啟核四」這題，是很危險的事情；「停建三接」會阻礙能源轉型和經濟發展；「反美豬進口」傷害到台灣的全球佈局、經貿要走出去；「公投綁大選」影響的是台灣民主的品質。這四個公投議題後面，有一個很深層的訊息，就是台灣不能亂，要穩穩的前進。

蔡英文說，台灣申請加入CPTPP，CPTPP就是區域裡面一個最高品質的自由貿易協定，希望台灣這個靠貿易的國家也應該要加入CPTPP，因為這是一個很高品質的自由貿易協定。我國申請之後，有很多國家都表示歡迎，不過他們還在觀察，看說台灣人是不是說得到、做得到、有信用。這就是貿易談判裡面最重要的一件事，就是要有信用，台灣是否有決心要符合國際標準，台灣人心裡有準備要接受並遵從國際標準？

蔡英文說，台灣已經走到這步，要繼續往前走，要證明給世界看，是有準備、也有決心的。這關如果沒有過，台灣很可能回到過去，就是國民黨執政時代，走不出去，被鎖在中國。台灣不能夠走回頭路。現在，全世界覺得台灣很重要。台灣也需要跟世界建立多重貿易關係。

蔡英文說，這次公投是投議題，不是投人。所以，在看選票的時候，不要找人頭、照片，沒有蔡英文的名字、也沒有賴清德的名字，只有議題的名字，要找「不同意」三個字蓋下去。

蔡英文也強調，現在越來越接近公投，也越來越多假訊息、假文宣、假電話拜票。要跟大家講，民進黨的政府態度很明確，「四個不同意」，不要被帶走。

蔡英文說，現在剩下6天，要一起把「台灣防線」做起來，讓台灣可以在台灣防線之下，穩穩繼續往前走。

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