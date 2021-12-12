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逾20客家團體聯署　蔣絜安籲客家鄉親投四個不同意

▲全台逾20客家團體發起聯署1218公投四個不同意，盼讓台灣能夠走向國際。（圖／台灣客家聯盟協會提供）
▲全台逾20客家團體發起聯署1218公投四個不同意，盼讓台灣能夠走向國際。（圖／台灣客家聯盟協會提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-12-12 17:49:37

台灣客家聯盟協會今（12）日於板橋辦理第六屆第二次會員大會。對於1218公投，前立委、理事長蔣絜安特別號召團體會員進行聯署支持投下「四個不同意」，期盼大家一起加入台灣隊的行列，投入守護台灣的陣線。

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台灣客家聯盟協會會員不乏歷任客籍立法委員、客家各界的先進前輩都參與其中，現任理事長蔣絜安為第九屆立法委員，立委卸任後仍致力於客家公共事務。今年初接任理事長後更是全台走透透，深入拜訪各地客家社團，積極參與各地客家活動，致力讓公共事務深入至全國客家庄。

在蔣絜安號召之下，發起「台灣隊客家夥伴站出來」，台北市客家公共事務協會、新北客家公共事務協會、桃園市客家青年會、高雄市客家公共事務協會、宜蘭縣客家聯盟協會、花蓮縣愛客文化發展協會、台東客家聯盟文化協會…等全國各地逾20個本土客家社團到場，共同呼籲鄉親1218公投投下「四個不同意」。

蔣絜安表示，自己出身苗栗又在台三線上生活多年，在推廣客家事務的經驗中，仍感受到客家地區對公共討論的參與較為不足。像是美豬的議題，客庄的鄉親絕大多數都會選擇在自己熟悉、就在生活範圍的周邊採買台灣優質的豬肉。但誤信錯誤資訊所投下的公投選票，卻會影響台灣的經濟貿易條件，影響未來台灣後生人與世界各國公平競爭的機會，對於要走向國際的台灣影響真的很大。因此，她極力呼籲客家鄉親投下不同意票。

民進黨立委黃世杰也以其選區藻礁現況，親身說明國家對藻礁的努力；民進黨立委羅致政致詞時提到國際對總統蔡英文的肯定，鄉親除了認同更要記得幫忙拉票。台客盟台北會長、民進黨發言人謝佩芬也以自身在國際組織工作的經驗，說明美國人重視國際貿易的原則。貴賓輪番跟鄉親一一說明各項公投，呼籲鄉親1218公投投下「四個不同意」，讓台灣可以在國際的力量更加穩健。

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