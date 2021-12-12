喝咖啡健康嗎？有哪些好處與壞處？幫助防癌、減脂還能減少「自殺率」？

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每天喝3-5杯咖啡 降低總死亡率？
哈佛大學醫學院教授Walter C. Willett和哈佛研究團隊，在《新英格蘭醫學期刊》發表統合分析論文，梳理咖啡相關健康研究成果。論文認為，受試者隨訪時間的延長，以及各項前瞻性資料的累積已能看出咖啡從被認為有致癌疑慮，逐漸轉變為具備各種潛在健康的飲食選擇。
該篇論文中提到，每日攝取3-5杯咖啡，被認為能有效預防數種慢性病。其中，最令人信服的數據，來自日本、英國、美國的人口調查。2019年一篇大型回顧分析顯示，每天攝取最多8杯咖啡，能夠降低總死亡率。而且無論咖啡豆種類，或是否有個體遺傳基因差別，都具有相同效果。
喝咖啡也能減少糖尿病？中午喝效果最好？
糖尿病是當今最普遍的慢性疾病之一。過往文獻中已有提及，每天喝一杯咖啡能降低糖尿病7%的發生率。相反地，在停止喝咖啡後的4年內，個體會增加第2型糖尿病風險。該項研究指稱，在午餐時間喝咖啡，對血糖和身體的保護作用可能最好。
咖啡因為何能夠幫助降低糖尿病風險？以往的研究大多認為，咖啡因有減輕胰島素阻抗及改善葡萄糖耐受性惡化的作用。同時，肥胖與血糖問題有關。飲用咖啡被發現有助於改善肝功能、幫助脂肪代謝，有利於減少身體脂肪量。
西北大學范伯格醫學院營養學教授Marilyn Cornelis表示，咖啡因的最大優點之一，在於咖啡豆含有多酚，尤其多酚當中的綠原酸具有各種健康益處。多酚成份能幫助血糖控制，可能是攝取咖啡與減少糖尿病機率的關聯所在。
咖啡有助保護心臟？降中風效果沒想像中好？
喝咖啡也比較容易不會出現心臟病？回顧研究發現，每天喝3-5杯咖啡，能夠降低心血管疾病風險，而有飲用咖啡習慣的人，也較有可能減少冠心病、心臟衰竭、心房顫動的機率。
由於咖啡因會刺激中樞神經，導致心悸等現象，因此被許多人認為，喝咖啡會會升高血壓。不過回顧研究指出，喝咖啡對血壓的影響，意外地頗為正面。綠原酸可能是原因之一，它能降低收縮壓與舒張壓，達到降低高血壓風險。
不過，咖啡是否能降低中風風險，則尚未有明顯證據。2014年的統合分析研究發現，喝咖啡與減少中風發生率的關聯不高。近期有另一項針對240萬參與者的數據分析，指出每天喝3-4杯咖啡的人，中風風險約降低21%。
喝咖啡明顯降低肝癌風險？幫助預防癌症是真的？
咖啡另一項使科學家興奮之處，在於各項統計研究皆顯示，攝取咖啡可能會「降低癌症風險」。Willett教授與其同事，在2017年的研究表示，增加咖啡因攝取量時，肝癌風險將明顯下降。這也是Willett教授認為，咖啡有利於身體健康有益最直接的相關文獻。另外，無論是否含有咖啡因，攝取咖啡都表現出減少子宮內膜癌的發病率。
此外，在其他較不直接的負相關研究指出，攝取咖啡能降低乳癌（荷爾蒙陰性乳癌、或是更年期之後的乳腺癌）、皮膚癌（黑色素瘤）、基底細胞癌、口咽癌、大腸直腸癌、高風險的攝護腺癌發生機率。
喝咖啡緩解心理健康 自殺風險大降45%？
咖啡因能刺激中樞神經，因此飲用咖啡的人會出現注意力集中、更強的運動控制能力，以及更敏銳的警覺性。不過喝咖啡並沒有顯示出能改善認知功能。
對一般人而言，咖啡能振奮情緒，藉此幫助緩解心理健康問題。無論日常攝取咖啡量的高低，都能減少憂鬱症發生約30%。該論文中特別回顧的一篇報告發現，與每周只喝一杯咖啡，或更少的咖啡攝取量相比，每天喝2-3杯咖啡以上，自殺風險大幅下降約45%。
改變血清素與多巴胺活性 還能減少肝纖維化？
咖啡因也被認為能改變血清素與多巴胺的活性，除了影響短期情緒，也對各種神經退化疾病有保護作用，例如可減少或延緩老年癡呆症發生，或是降低帕金森氏症風險。
但是，不含咖啡因的咖啡，對於防止帕金森氏症和自殺風險上，並沒有達到顯著效益。
2017年時，曾有針對咖啡各種健康好處的大型回顧研究。該篇研究發現，攝取咖啡與肝臟健康的正相關程度最高。每天增加2杯咖啡攝取量，能減少酒精性肝硬化發生率與死亡率。
有喝咖啡習慣的人，還能減少非酒精性脂肪肝的可能。至於已患有脂肪肝的族群，咖啡對防止肝纖維化有幫助，並且能減緩晚期C型肝炎的疾病進展。
咖啡未免太神奇？學者：種子抗氧化抗發炎成份高
咖啡真的有這麼神奇？研究團隊認為，攝取咖啡能改善人體健康，因各項研究數據逐漸形成共識。事實上，咖啡中含有1000多種化合物成份，究竟是哪一種成份產生這些影響，還需要未來更深入的分析。
Willett教授則認為，咖啡豆是一種「種子」，種子的功能是保護胚芽生長，因影此通常具有眾多抗氧化與抗發炎的成份，而咖啡種子中的多酚和其他抗氧化劑的含量「異常之高」，這可能是它帶來各種健康好處的原因，惟目前都還沒有絕對定論。
咖啡不是人人能喝 喝錯恐會心悸青光眼？
另外，攝取咖啡並非全然無害，一旦過量可能增加青光眼風險，突然不喝咖啡有可能發生戒斷症狀，影響血壓和心率穩定，導致焦慮、煩燥和睡眠品質下降。此外，咖啡因與嬰兒體重不足、流產有關連，因此孕婦需要避免攝取咖啡。
最後，要記得咖啡再健康，也應該要喝對方法，含有高果糖糖漿的咖啡，最好還是少碰為妙。Willett教授指出，目前尚不清楚咖啡對特定族群的健康影響，例如是否會影響兒童大腦發展，因此並不建議攝取。如果是一般成人，是否要擔心喝咖啡引發各種健康問題？Willett認為，少量的咖啡攝取是可以安心的。
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