女童遭家暴癱軟！寄養媽媽幫她站起來　醫師嘆：愛的奇蹟

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今年特殊貢獻獎頒給加入寄養服務12年的美育媽媽，南投家扶中心透過新聞稿表示，開朗、愛笑、散發溫暖及歡樂特質是美育媽媽給人第一印象，讓所有進到家裡的孩子，都能感受滿滿的愛。
家扶中心表示，美育媽媽照顧的小如（化名），是出生6個月即遭嚴重家暴而導致腦傷的小女孩，小如剛到寄養家庭時動完腦部手術不久，全身水腫、四肢癱軟無力、舌頭外翻，當時連醫師也沒把握小如未來是否可走路，但美育媽媽不放棄，多年來風雨無阻帶小如復健，也積極向治療師請教技巧，回家持續為小如復健。
在美育媽媽及家人鍥而不捨努力下，原本四肢癱軟的小如慢慢學會翻身、爬行、站立，到現在已經可以自行走路，連醫師都讚嘆這是「愛的奇蹟」，這個奇蹟讓美育媽媽獲得家扶基金會特殊貢獻獎「兒保楷模」榮耀，為寄養家庭立下表率。
南投縣政府社會及勞動處長林志忠出席致詞說，很感謝像美育媽媽一樣充滿溫暖與愛的37戶寄養家庭，讓受虐、失依孩子有安全、快樂成長的家，除盼社會大眾給予寄養家庭掌聲，最大的支持就是一起加入寄養行列，一同創造更多愛的奇蹟。（編輯：方沛清）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110