新喀里多尼亞獨立公投逾96%反對　投票率低恐惹議

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法新社報導，位於太平洋的新喀里多尼亞對法國具有戰略重要性，被視為太平洋中的「鵝卵石」，它也是西方國家與中國在太平洋地區勢力角力的一環。為了這場公投，法國警方事前已加派警力維持安全。
根據新喀里多尼亞高級專員公署公布的最終結果，反對脫離法國的公投票占96.49%，贊成票僅占3.51%；投票率則只有43.90%。投票率不高，令人擔憂選舉結果恐怕引發動亂，以及對這場公投的正當性提出質疑。
新喀里多尼亞位於澳洲東方2000公里處，共有18萬5000位合格選民。為了緩和當地緊張情勢，法國在1988年簽署協議，讓新喀里多尼亞得以舉行3次獨立公投。
新喀里多尼亞分別在2018年和去年舉行過獨立公投，公投主文都是：「你是否希望新喀里多尼亞獲得完整主權，成為獨立的國家？」
新喀里多尼亞推動獨立人士號召抵制這次公投，主張在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下，他們無法「公平宣傳」挺獨，因此要求將公投日期延後到明年9月。
今天的公投結果，可能將使得新喀里多尼亞的種族緊張升溫。較貧窮的原住民卡納克族（Kanaks）普遍比較富有的白人族群支持獨立。
新喀里多尼亞主要原住民挺獨團體「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）曾表示，法國政府堅持按計畫舉辦這場獨立公投，形同「宣戰」。
在新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）的一處投票所，不願透露姓氏的書店老闆凱西（Cathy）受訪時表示：「這場公投沒太大意義，因為半數人口已經決定不投票。」
她說：「我出來投票是出於公民意識，我感興趣的是，公投之後我們要建立什麼樣的社會。」
法國總統馬克宏則表示：「一段變遷時期正在展開。我們不再困於贊成或反對二選一，而是必須打造共同的計畫，同時也承認和尊重每個人的尊嚴。今晚法國變得更美好，因為新喀里多尼亞已決定留在法國。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101212