NOW早報／整容式離婚！大S返杉菜美貌　汪小菲被女粉包圍

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲今年重啟餐飲事業，離婚後對大S隻字不提，改了新名「汪少菲」，全力衝刺開新店，預計明年春節前要展店20家。大S曾祝福他事業再起，認為他才40歲，外表又帥氣，要找到條件更好的女友很容易，大方祝福他找到更適合的人生伴侶，不排斥汪小菲有第二春。果然，汪小菲恢單後桃花朵朵開，一心投入工作模樣顯得帥氣許多，8日他親自巡視成都店面，氣色看來還不錯，有網友事後分享在現場偶遇汪小菲的照片，她緊貼著男方合影，大讚本人更帥氣，聲音也很溫柔，照片曝光後，有網友吐槽「這是撲人家懷裡了，說實話不適合」、「都貼到人家往後靠了」，只能說汪小菲離婚後更受歡迎，不但沒有掉粉，反而漲粉了不少。
該名女粉絲也回應了親密的合照姿勢，她表示：「真的沒有注意，場面挺混亂的」，透露現場真的圍了一群姐妹追著汪小菲拍照，好幾個姐妹都合影和簽名了，汪小菲異性緣顯得很不錯，不須展開追求，就有眾多美女主動貼上去。
不過，汪小菲當下應該無心戀愛，除了和大S離婚官司之外，10年前在唐山投資逾億元人民幣，開了當地第一間《俏江南》，結果開發商不願給房產證，雙方對簿公堂，汪小菲一審勝訴，二審被駁回，決定對外發聲維權，身為京城四少也會遇上創業吃虧的難事，讓粉絲相當震驚。
今日天氣／北東濕冷有雨！低溫14度 中南部溫差大
中央氣象局預報，今（13）日受東北季風影響，北部及東北部天氣整天濕涼，迎風面的北部及東半部地區不定時有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有機率發生大雨，其他地區為多雲到晴天氣，不過早晚也能感受到涼意。
而溫度方面，預測西半部及東北部地區低溫僅14至17度，花東約18、19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些；北部及東北部高溫約19至22度，桃園以北及宜蘭全天溫度預估都在20度以下，花東22至24度，中南部地區高溫仍有25至27度，日夜溫差較大。
北車疫苗站再延長！時間至21日晚上8點 接種完成有驚喜
台北車站疫苗接種站，時間將延長至本月21日（週二），下午1點至晚上8點，而順利完成接種者，還可以獲得一份禮物，指揮中心也呼籲民眾多加利用。
據了解，5日北車莫德納疫苗站開設以來，施打民眾都非常踴躍，截至11日止，施打人數依然相當多，對此，指揮中心12日晚間也宣布，將延長北車疫苗接種站的時間，時間到21日（週二）晚上8點止，且不限身份本國籍、外國籍人士均可，接種條件為「18歲以上從未打第一劑」、「第一劑打莫德納疫苗滿4週」、「第一劑打AZ疫苗滿8週」，地點為台北車站之「西側迴廊」、「車站大廳」、「東側迴廊」。
本月5日，指揮中心於車站、賣場加開疫苗接種站，鼓勵在台民眾踴躍施打，台北車站也設立「莫德納疫苗施打站」，接種完還可獲得100元禮券，8日延長到12日止，12晚間又再度宣布，延長到21日晚間，而自5日到昨天，該站已接種超過1.8萬人次。
鄧佳華對手女優「加碼6成」還逃跑 處男床戰改D級辣模
鄧佳華向前老闆連千毅請辭後，馬上就接到台灣AV片商「TWAV公司」邀約合作，由「變態太郎」轉為「真田弦一華」。事實上，鄧佳華除了「處男紅包」600元之外並沒有任何片酬，而女優對手部分，片商則以「加碼6成」讓孟若羽答應合作，不過昨（12）日將執導該片的導演圤智雨，突然無奈發文，表示孟若羽已經確定辭演，同時公布替代女優。
圤智雨表示身為一個導演最害怕的就是演員開拍前辭演，尤其是在開拍前72小時，不過他話鋒一轉，透露若對象是孟若羽就情有可原：「我完全能夠接受，畢竟從女優人選出現以後，不管是網友、IG、臉書、推特或是她的家人朋友，甚至是一些網紅名人都會發文或是開直播攻擊。」坦言在一面倒壓力之下，如果是自己也會選擇辭演。
圤智雨表示非常感謝孟若羽與經紀人的幫忙，因為他在孟若羽辭演後，半小時左右就幫忙找到替代女優「苡若」，同時公開其照片：「170公分，57公斤，32D、26、37，雖然沒有F奶不是小隻馬，但有170大長腿。」最後也希望鄧佳華不要在倒楣了：「看來今天還是帶劇組去龍山寺拜拜，祈求順利吧。」
比Delta更溫和？南非醫師：多數Omicron患者14天可康復
新冠肺炎（COVID-19）的新型變種病毒Omicron持續在全球蔓延，就連在台灣也遭到入侵。最先示警的南非，國內的主流病毒逐漸從Delta病毒轉為Omicron病毒，不過當地數據顯示，近來住院的Omicron病毒患者，僅30%病情較為嚴重，而且大部分病患約14天就能康復。南非當地醫生觀察到的現象也是Omicron病毒的症狀較Delta病毒輕微。
根據《美聯社》報導，距離南非通報Omicron病毒以來已經過了兩週，當地醫生觀察到，Omicron病毒雖然比起Delta病毒更具傳染力，但患者的症狀更加輕微。
南非當地醫生皮萊（Unben Pillay）表示，雖然他平均每天要為數十名病人看病，但至今仍未送任何人住院，「大多數人能在家控制病情，並且在10至14天的隔離期內康復」，而這當中也包括年長患者，以及本身有疾病的重症高危險群。這也讓皮萊成為擁護Omicron比Delta更「溫和」的一派。
自南非首次通報Omicron以來，也有不少醫生分享類似看法。報導指出，根據南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）公布的數據，近幾週因為新冠肺炎住院的患者中，約有30%病情嚴重，重症率較當地前幾波大流行少了一半，並且住院天數也縮短，前幾波疫情約長達8天，不過此次疫情約只有2.8天。最近住院患者中僅3%死亡，遠低於前幾波疫情的20%死亡率。
南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute，AHRI）所長哈尼孔（Willem Hanekom）表示，「目前幾乎所有一切都表明Omicron的症狀較輕微」，不過哈尼孔也強調，現在下定論還為時過早，目前爆發這波疫情只有2週，還需要更多數據才能了解Omicron造成的住院率及死亡率。
南非豪登省（Gauteng）在12月的第一週新增病例激增400%，其90%以上都是感染Omicron病毒。皮萊表示，在上一波感染Delta的新冠患者都有呼吸困難及血氧濃度低等問題，並且在感染後幾天內住院，而現在治療的患者症狀較輕、像是流感的症狀，包括身體疼痛及咳嗽。
儘管Omicron病毒的症狀較輕微，但是南非病例仍持續攀升。南非10日新增了2萬2400例確診，11日則新增了1萬9000例，比起幾週之前每天約200例還要高出許多，在過去一個月以來，已經新增9萬人確診。
南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）表示，Omicron病毒推動了疫情反撲，目前南非全國70%病例都來自Omicron病毒。目前南非當地的新冠基本傳染數（reproduction rate，又稱R值）為2.5，是當地疫情以來最高。
南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）指出，儘管目前跡象顯示Omicron病毒造成的症狀不太嚴重，但是新增確診病例仍可能讓南非醫療系統不堪負荷，進而導致更多重症以及死亡病例。
睡覺「手機放床頭」容易罹癌？醫曝數據解密：25年都一樣
隨著科技越來越發達，現在人手一支手機是非常常見的事情，不少人睡前都習慣性滑手機，接著把手機擺在枕頭邊就入睡，但這樣也經常有不少人擔心，手機發出的電磁波會讓身體出狀況，進而引發腦癌等情形。近日，家醫科醫師洪暐傑就出面解密真相。
洪暐傑醫師日前上節目《醫師好辣》，其中節目來賓王俐人就表示，她睡覺前就會在手機跟枕頭中間放一個枕頭，希望能隔離一下；而另一位來賓圓圓則透露自己睡前都會追劇，後來都看到睡著，手機就這樣放在枕頭邊，擔心這樣是否會受到電磁波影響。
而洪暐傑醫師則解答，曾經確實有相關單位發表提醒大家注意手機電磁波可能會造成身體的狀況，但後來這個狀況推翻，因為從智慧型手機問世後的25年來，所有各國的腦癌比例都沒有增加。
洪暐傑醫師提到，各國也去分析腦癌的人，研究發現使用手機並沒有跟腦癌有直接關係，更有醫師表示手機的電磁波遠不及高壓電或是醫學檢查的放射光線，民眾無需過度擔憂。（編輯：郭佩蓉）