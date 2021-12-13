鳳梨送1500份物資助弱勢！親手炒麵 貼心提醒「小心燙」
知名網紅鳳梨吳泓逸與嘉義市議員黃思婷、嘉義鎮巡府前虎爺慈善協會等單位，在12日一起發放鳳梨炒麵與雞湯，寒冬送暖給弱勢；鳳梨吳泓逸一改搞笑形象，拿起大鍋鏟親自下廚炒麵，也將美味佳餚親手送到民眾手中。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 07:59:02｜2021-12-13 08:02:15
本次公益活動共準備1500份鳳梨炒麵與雞湯，鎮巡府錢虎爺慈善會結合黃思婷議員服務處、嘉義市深聽關懷協會及丞逸國際有限公司等單位，把相關物資送給嘉義市社福機構、弱勢家庭、邊緣戶等，另外鎮巡府錢虎爺慈善會也提供喪葬補助、救援流浪犬貓（限嘉義市）等公益項目，希望號召社會各界一起關心弱勢。
鳳梨吳泓逸更一改在鏡頭前的搞笑形象，拿起大鍋鏟炒麵、分裝，耐心地將一份又一份的物資，親手送到民眾手中，還提醒民眾「會燙喔！
小心喔！」
鳳梨吳泓逸說，希望透過小小的力量能夠幫助及關懷到更多社會弱勢，在寒冷冬季台灣許多角落，仍有需要關照及溫飽的一群人，這份捐贈期盼能達到拋磚引玉的效果，讓未來的台灣社會能夠越來越棒。
嘉義市鎮巡府慈善會理事長黃瀚毅也表示，嘉義市的善心團體有不少，希望能常常有互相跨界一起推動公益的機會，人人一分心力，有錢出錢、有力出力，力挺慈善弱勢團體。（編輯：孫唯容）