台中十大伴手禮首獎揭曉 「歐客佬」三獎落袋是大贏家

第十三屆台中市十大伴手禮首獎名單 12 日揭曉，由市長盧秀燕頒獎表揚。「歐客佬精品咖啡」是最大贏家，包辦十大伴手禮首獎，現場人氣獎及金口碑獎三大獎項。另首次參賽的「旅禾泡芙之家」也旗開得勝，拿下十大伴手禮首獎、網路人氣獎及最佳新人獎，是一匹大黑馬。

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▲「歐客佬精品咖啡」是最大贏家，包辦十大伴手禮首獎，現場人氣獎及金口碑獎三大獎項。（圖／市府提供）

市長盧秀燕表示，台中市十大伴手禮是經過關關卡卡票選出來的精品，全是民眾心目中最能代表台中的禮品，自用、送禮兩相宜。市府目前主要任務除了加強防疫，也要拚經濟， 2021 台中購物節剛落幕，下週起還有聖誕燈會、跨年晚會、中台灣元宵燈會，以及各大市場年節採購活動接續上檔，歡迎大家一起拚經濟！

▲台中十大伴手禮首獎揭曉，不二糕餅獲獎，實至名歸。（圖／市府提供）

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為幫助業者迎接各節日的送禮需求，工策會於年前舉辦台中市十大伴手禮票選活動，透過民眾投票參與，選出心目中的台中伴手禮代表，提升民眾對十大伴手禮的認同，藉此增添買氣，鼓勵廠商爭取得獎，奠定台中市十大伴手禮的殿堂級殊榮，打造屬於台中的金字招牌。

▲台中十大伴手禮首獎揭曉，常勝軍陳允寶泉再度以新研發產品寒天夏威夷豆牛奶軟糖獲獎。（圖／市府提供）

工策會揭曉今年十大伴手禮首獎，分別是歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品公司、法布甜股份有限公司、向陽房食品股份有限公司、不二糕餅、小林煎餅股份有限公司、臻品植萃有限公司、沁木手作工作室、光山行獲得。

▲台中十大伴手禮首獎揭曉，臻品植萃以花草茶系列產品獲獎，二度奪得十大伴手禮首獎。（圖／市府提供）

現場人氣獎則由歐客佬精品咖啡、臻品植萃有限公司獲得。網路人氣獎由小林煎餅、旅禾泡芙之家獲得；金口碑獎則由歐客佬精品咖啡榮獲。最佳新人獎由旅禾泡芙之家奪下。另依據票選結果，總分最高前 50 名的廠商，可獲頒好禮標章，也是經過認證的優質商品。