逼學童吃地上菜、亂剪髮！台中公幼師竟準退　月領近5萬

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隨後家長們更羅列不適任的「十大罪狀」，發動連署要求她離職，包含：唆使孩童撿地上食物吃；未盡到維護教室整潔,蟑螂、螞蟻四處竄行；對於年幼孩童身理需求充耳不聞；忽視特教生，放任孩子做出危險舉動；任課期間滑手機看股票；聯絡簿、學習單時常遺漏；漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理；午休期間逕自午覺；孩子校內受傷第一時間不是關心聯絡家長，而是裝沒看見，讓孩童自行處理；點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。
對此，當時台中市教育局曾宣示會依法調查，最重將解聘並通報為全國不適任教育人員、取消其教師資格。
怎料，張家銨今天爆料，該師不僅未被解聘，教育局還已准許退休，並於15日生效，可以爽領月退4萬9875元。
張家銨質詢時痛批，該師先前不當事件都還在調查當中，教育局竟輕率核准其退休，「根本帶頭違法」，教育局在12月7日發文核定退休，生效日就訂在12月15日。
張家銨說，該師多次被家長投訴後就請假，這次她在事發後請病假、申請退休，未料教育局還在調查期間竟核准她退休，過程相當草率。
教育局長楊振昇則表示，因胡師符合退休資格，這次的退休申請經過學校教評會通過後，依照應有的人事程序，人事單位都非常仔細檢視退休的規定，「依法行政，註明不適任，予以退休」。（編輯：孫唯容）
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