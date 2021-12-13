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第18輪疫苗14日開始預約！開放BNT第1劑、AZ混打BNT

▲莊人祥說明第18期疫苗預約。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲莊人祥說明第18期疫苗預約。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 14:17:28｜2021-12-13 14:34:36

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（13）日公布，第18輪規劃提供BNT疫苗預約，包含BNT第一劑，以及AZ第二劑混打BNT，預約時程從12月14日上午10時至12月15日中午12時；將在12月16日至12月22日施打。

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▲第18期預約。（圖／指揮中心提供）
▲第18期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心表示，目前已全面提供「AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑」、「已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」以及「完整接種COVID-19疫苗且滿5個月，追加接種第三劑莫德納」的接種服務，請民眾儘速透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」或各地方政府指定合約醫療院所/衛生所預約接種。

莊人祥表示，第18輪符合資格者包含，12歲以上民接種第一劑BNT，約31.5 萬人；11月18日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾，可接種第二劑，約35.8 人；10月21日(含)前已接種AZ第一劑的民眾，接種第二劑BNT，約2.8萬人。

莊人祥說，第18輪從12月14日上午10時開始預約到12月15日中午12時；施打時程落在12月16日至12月22日。

指揮中心說明，上述符合資格對象將於12月13日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約時間進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心強調，各廠牌疫苗均可至各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，且衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院及國防部所屬醫院，亦增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務，請民眾多加利用，並呼籲民眾儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：孫唯容）

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