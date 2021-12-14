女星成「宋慧喬媽媽專門戶」　新戲憂鬱致死變冤魂

八大戲劇台週日晚間10點熱播最新韓劇《現正分手中》，12日晚播出在有線電視女性族群25-39歲以1.05收視率，稱霸週日全台有線電視戲劇節目冠軍；其中，宋慧喬被告知張基龍要和新品牌合作情節，收視瞬間衝到1.23，成為當集觀眾關注焦點。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-14 00:00:00
《現正分手中》12日晚播出第五、六集，收視持續攀升，本劇除受到工作女性高度青睞外，在有線電視25-39歲女性觀眾族群以1.05收視率稱霸週日戲劇全台第一。宋慧喬與張基龍的情感糾葛、走向已是粉絲們每週熱議話題，網友們看到宋慧喬劇中的哭戲橋段，表示「哭戲精彩」、「渲染力超強」！粉絲留言「張基龍笑起來好像大型犬，可愛」，敲碗八大電視釋出更多男女主角同框畫面、幕後花絮等等。除了男女主角戀情發展備受關注外，對於量身打造的歌曲一致給予好評，網友們發現每集配樂都有用心搭配，挑選符合當下的劇情推展，讓粉絲們更陷入故事裡，意猶未盡。
劇中飾演宋慧喬的母親南基愛，也讓追劇的粉絲意外發現她在宋慧喬近期的3檔電視劇，從《太陽的後裔》好奇女兒交往對象的母親、《男朋友》是關係緊繃的母女，到《現正分手中》到處幫女兒物色對象的媽媽，南基愛因而被媒體冠上「宋慧喬媽媽專門戶」封號。但南基愛在八大電視即將在12月底推出、由張娜拉與鄭容和主演的《大發不動產》，南基愛這回詮釋一位60歲的家庭主婦，想給女兒買房，因為遭騙憂鬱致死，成了冤魂。（編輯：楊穎軒）