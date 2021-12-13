中研院實驗室環境差 黃珊珊坦言：2名檢測人員都須隔離
中研院一名女助理研究員日前爆發實驗室確診新冠肺炎的事件，引發社會各界軒然大波。雖然截至目前為止並未傳出更多本土確診案例，不過外界也開始檢討中研院對於病毒控管的相關SOP是否出現漏洞。對此台北市副市長黃珊珊今（13）日下午前往中研院視察疫苗施打情況與機動篩檢隊的運作情況，面對媒體訪問時也坦言「實驗室的環境上不是很理想，就連北市府前往檢測的相關人員都要進行隔離。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-13 16:29:39｜2021-12-13 16:33:27
台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，除了疑似在實驗前後穿脫防護衣時，未落實相關作業流程之外，近日再爆出人力不足等問題。黃珊珊13日下午前往視察時也表示，SOP由中央負責調查，不過因為實驗室環境檢體驗出陽性反應，導致日前到實驗室進行檢測的2名相關人員也必須被隔離。
黃珊珊表示，現階段中研院的相關人員，第一劑疫苗的接種率只有達到83%，這部分也讓北市府相當憂心。黃珊珊強調，目前市長柯文哲已經要求較為高端的實驗室以及北市聯合醫院等地點，相關人員的第二劑疫苗接種率要盡量達到100%，不行的話就要每週篩檢，且更希望實驗室能打到第三劑疫苗，這塊柯文哲今天會開會與醫療院所一同討論，「沒打到百分之百也會有滿高的風險。」
現場記者也追問，外界質疑中研院實驗室的SOP出問題，所以才導致該名女助理研究員確診？對此黃珊珊表示SOP現階段是交由中央調查，北市方面則是負責進行環境檢測，黃也坦言「的確環境上不是很理想，因此很有可能是在實驗室被感染。」因此就連北市府出動的檢測人員，也因此需要被隔離。不過黃珊珊也強調，重點是sop出問題，才會導致環境有問題。