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李棟旭一到深夜特別累　《魷魚》魏嘏雋為他「瘋狂」流淚

▲李棟旭（左）跟魏嘏雋都愛看運動賽事。（圖／愛奇藝國際站）
▲李棟旭（左）跟魏嘏雋都愛看運動賽事。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-12-13 16:44:05

由《鬼怪》李棟旭、《魷魚遊戲》魏嘏雋主演，韓智恩、車學沇參演的韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》今（13日）舉辦台灣、印尼、新加坡媒體記者會，車學沇透露為了演好角色，會上街採訪警察；問到人生「瘋狂舉動」，魏嘏雋自爆追劇不會哭，但看格鬥比賽都會流淚，反差萌形象顛覆大眾，而李棟旭透露是運動賽事狂粉，但深夜容易累，每次都會看到睡著。

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▲李棟旭（左起）、車學沇、韓智恩、魏嘏雋接受海外媒體訪問。（圖／愛奇藝國際站）
▲李棟旭（左起）、車學沇、韓智恩、魏嘏雋接受海外媒體訪問。（圖／愛奇藝國際站）
李棟旭透露接演契機與人物分析，除了劇本精彩，飾演的「秀烈」跟以往詮釋的角色不同，「我在裡面為了在世上活得舒服，對不義的事都睜一隻眼閉一隻眼，拍馬屁的戲也很多！」他點到為止，賣關子要大家「看了就知道」。

魏嘏雋因在《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演孫藝真的弟弟出名，今年以《魷魚遊戲》飾演大魔王弟弟人氣攀升，奠定演員地位的他，終於迎來戲劇男主角，他在《邪惡與瘋狂》跟李棟旭搭檔，飾演「K」一角，自認是英雄，是個愛用「拳頭說話」的人，劇中武打場面非常多，李棟旭就爆料，他對拍攝很有熱忱，曾要求不要替身親自上陣，魏嘏雋羞認：「想說替身做得好厲害，我也想試看看！」

問起為角色做什麼準備，去年10月退伍的車學沇，坦言當完兵後最想做的就是留長髮，但為了角色再次剪短。他劇中飾演警察「吳景泰」，被爆為了演出上街採訪警察，「警察雖然有慌張，但還是很親切的回答我啦！」魏嘏雋自認平常沉默寡言，但飾演的K個性搞笑，他為了融入角色，在片場會刻意搞笑、話也變多，「周圍的人都覺得我越來越像K了」。

因劇名《邪惡與瘋狂》關係，大家也透露「發瘋」的故事，車學沇拍攝前曾10天足不出戶，吃飯運動都在家裡解決，像極宅男讓人覺得「瘋了」；韓智恩因為愛吃，但身為藝人必須保持身材，所以都靠「眼睛吃東西」，笑說：「我用YouTube吃了很多東西！」；魏嘏雋熱愛格鬥，除了看電視轉播，也會買票看現場比賽，也會買格鬥衣穿，「我追劇時都不會哭，但看格鬥比賽都會流淚，這好像滿瘋的」；李棟旭也自認是運動迷，就算比賽看不完，隔天也會確認賽事結果，「歐洲的足球賽常在凌晨比，我常常沒看完、拿著遙控器睡著，所以只要到世界盃、奧運時期，我就會特別累！」

《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》12月17日起，每週五、六晚間9點45分，獨家在愛奇藝國際站播出。

▲李棟旭劇中求生存常拍馬屁。（圖／愛奇藝國際站）
▲李棟旭劇中為了生存常拍馬屁。（圖／愛奇藝國際站）
▲魏嘏雋因《魷魚遊戲》爆紅，攜手李棟旭挑大梁。（圖／愛奇藝國際站）
▲魏嘏雋因《魷魚遊戲》爆紅，攜手李棟旭挑大梁。（圖／愛奇藝國際站）
▲韓智恩劇中飾演毒品搜查班警衛。（圖／愛奇藝國際站）
▲韓智恩劇中飾演毒品搜查科警衛。（圖／愛奇藝國際站）
▲車學沇為戲上街採訪警察。（圖／愛奇藝國際站）
▲車學沇為戲上街採訪警察。（圖／愛奇藝國際站）
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