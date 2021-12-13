李棟旭一到深夜特別累　《魷魚》魏嘏雋為他「瘋狂」流淚

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魏嘏雋因在《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演孫藝真的弟弟出名，今年以《魷魚遊戲》飾演大魔王弟弟人氣攀升，奠定演員地位的他，終於迎來戲劇男主角，他在《邪惡與瘋狂》跟李棟旭搭檔，飾演「K」一角，自認是英雄，是個愛用「拳頭說話」的人，劇中武打場面非常多，李棟旭就爆料，他對拍攝很有熱忱，曾要求不要替身親自上陣，魏嘏雋羞認：「想說替身做得好厲害，我也想試看看！」
問起為角色做什麼準備，去年10月退伍的車學沇，坦言當完兵後最想做的就是留長髮，但為了角色再次剪短。他劇中飾演警察「吳景泰」，被爆為了演出上街採訪警察，「警察雖然有慌張，但還是很親切的回答我啦！」魏嘏雋自認平常沉默寡言，但飾演的K個性搞笑，他為了融入角色，在片場會刻意搞笑、話也變多，「周圍的人都覺得我越來越像K了」。
因劇名《邪惡與瘋狂》關係，大家也透露「發瘋」的故事，車學沇拍攝前曾10天足不出戶，吃飯運動都在家裡解決，像極宅男讓人覺得「瘋了」；韓智恩因為愛吃，但身為藝人必須保持身材，所以都靠「眼睛吃東西」，笑說：「我用YouTube吃了很多東西！」；魏嘏雋熱愛格鬥，除了看電視轉播，也會買票看現場比賽，也會買格鬥衣穿，「我追劇時都不會哭，但看格鬥比賽都會流淚，這好像滿瘋的」；李棟旭也自認是運動迷，就算比賽看不完，隔天也會確認賽事結果，「歐洲的足球賽常在凌晨比，我常常沒看完、拿著遙控器睡著，所以只要到世界盃、奧運時期，我就會特別累！」
《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》12月17日起，每週五、六晚間9點45分，獨家在愛奇藝國際站播出。