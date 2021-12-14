房市／2021新竹房市熱　反映三大購屋心態

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而新竹房市強強滾，也反映了買方的三大購屋心態，第一為竹北成購屋熱門關鍵字，信義房屋竹北文興店專案經理陳世文說明，過去竹科人會傾向優先選擇入住園區旁，上下班方便，因此新竹市東區的關埔特區一直都是房市熱點，但隨著新竹市土地飽和，竹科買盤逐漸外溢至腹地相對大的竹北市，其中竹北高鐵特區更因擁高鐵重大交通建設、站前土地招商、6座公園等條件，通勤方便、生活品質佳，受自住、置產客青睞。
陳世文說明，而園區客也因平日工作繁忙，因此更重視居家生活品質，會喜好選擇綠覆率高的竹北高鐵特區，再加上區域內可蓋面積有限、指標建商群聚等因素，竹北高鐵特區在供需差距下屢次創下高價，成為房市討論熱點。
第二為漲幅有感，購屋族接受預算增、坪數縮的事實。信義房屋光埔特區店店長蔡姍珊觀察，往年新竹的房市每年約緩漲2%，今年以來漲幅約20%，這一年來新竹購屋族受房價漲幅的震撼教育，明顯關注後市發展，也理解因原物料上漲、營建持續缺工、土地成本提高等房市議題，因此購屋族越來越能接受預算提高、購得坪數縮減的事實，也因對新竹房市信心面大增，租不如買的觀念也更普及，首購族居住剛需持續升溫。
第三，購屋族負擔能力差距兩極，陳世文說明，新竹房市雨露均霑，最貴的豪宅產品與低總價的中古屋產品都有人看，這也反映了新竹市購屋族的負擔能力兩極化，園區的中高階主管偏好總價4千萬的大坪數住宅，但新竹還是有服務業、園區產線作業員等，則傾向關注600萬以下、屋齡20年的中古公寓，拉抬過去乏人問津的高齡中古屋。