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王光祥：大同黃金屋不能住乞丐 拚土地開發配股利

▲大同大股東、三圓建設王光祥。(圖／記者林調遜攝)
▲大同大股東、三圓建設王光祥。(圖／記者林調遜攝)

中央社

2021-12-13 19:19:14｜2021-12-13 19:44:25

（中央社記者潘智義台北13日電）大同公司董事長盧明光、總經理何春盛今天雙雙請辭，三圓建設董事長王光祥將接任大同董事長。王光祥強調，大同是黃金屋怎能住乞丐，土地資產開發一定獲利可期。

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王光祥自去年入主大同以來，一直委由經理人主導公司營運，自己則負責土地資產開發業務，並擔任大同子公司尚志資產董事長。這次人事變動，他親上第一線擔任大同董事長，大同轉投資精英電腦董事長鍾依文則可望回鍋出任大同總經理，才接任大同執行副總經理的大世科董事長沈柏延則續任協助王光祥及鍾依文。

王光祥今天面對媒體訪問，否認報導大同「改革夢碎」的說法。他說，大同近一年整頓磨合後，現在應該是最強的時刻，最優秀的組合；有人說大同是「黃金屋」，既然如此就不應該住乞丐，股東一直在等何時才能發放股利。

他認為，過去一年大同真的是在整頓，但未達改革興利目標；接下來大同將全面依序土地開發、發展綠能及電動巴士，把最好的呈現給股東。

他說，大同正走在高速公路的匝道上，往南是守成維穩，往北是改革創新，董事長盧明光很努力、很認真，但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年；要以經營三圓建設的績優經驗、專業，在最短時間內讓大同公司實現「發股利」的承諾。

不過，他坦言，要先把前董事長林郭文艷任內的虧損打平，才能發放股利。

王光祥強調，大同資產雄厚，三圓建設這個小公司今年前3季每股稅後盈餘就有19元，相信明年比今年更好；相較於擁有46萬坪土地的大同、尚志資產，要逐步開發這些土地，一年要賺一個股本，應該不是難事。

他直言，目前進行中的捷運萬大中和線連城錦和站聯合開發案、「大同莊園」三期，兩個建案潛在毛利有200億元。大同還有芙蓉大樓，它的基地條件不輸給「正義都更案」的Diamond Tower，都已經做好了完整的開發規劃。

他說，未來的桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5393坪土地，總計有46萬坪土地，都會依序開發，開發利益驚人。

王光祥認為，大同最大的優勢是擁有不少國家政策支持的產業，太陽能在大同已經有十幾年的基礎，十幾家太陽能電廠就有5家拿到「金牌獎」，過去一年賣掉兩家實在太可惜了，但大同還擁有10家太陽能光電廠及最專業的團隊。

他指出，大同與國光客運、成運組成的「電動巴士國家隊」，已經完成嘉義市和五股區超過80輛的電動巴士，未來將成為台灣電動車的標竿。

王光祥表示，鍾依文在精英整頓有成，不但交出亮麗的成績單，每股盈餘（EPS）大幅成長，並擬定3年內營收挑戰500億元的目標，在迷你電腦、車控電裝周邊相關產品，未來也將成為集團千億元營收的重心。

他解釋，未來經營團隊有精英電腦董事長鍾依文，帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群，以及大同模範生大世科董事長沈柏延，一起帶領大同推向5G、人工智慧（AI）大數據、國家數位轉型，讓大同成為百年創新後的新大同。

大同董事長盧明光今天在記者會宣布辭職，但他強調任內的努力，沒有對不起公司，大同已轉虧為盈，保證接下來的一年，大同一定會賺錢。

盧明光今天也澄清外界認為他與王光祥在土地資產開發的理念不合，他認為，大同應適時活化資產，自己並不是不贊成或不重視活化資產，只因自己與總經理何春盛兩人都是產業出身，活化資產的事由王光祥負責。

何春盛說，救大同已盡力了，9大單位都賺錢，把倒退嚕的公司停下來，緩步前進；他表示，在大陽能領域增加很大力度，是股東在意的單位，同時配合國家政策，儲能實力受肯定，電動車也已在路上跑。

他強調，大同屬於全台灣的大同，百年企業是社會的資產；百年大同可以重新站起來，百年企業留下的不只是土地資產，更有文化傳承的資產。何春盛表示，階段性任務已達成，沒對不起公司，將捐出擔任大同總經理6個月的稅後薪資給大同工學院，獎勵同學加入大同。

王光祥今天也首次對外透露，去年林文淵出任大同董事長才50天就離開，這是因為當時尋求與林郭文艷合作共治，她所開出的條件，這是為了讓大同順利運作不得已的決定。（編輯：張良知）1101213

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