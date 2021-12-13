王光祥：大同黃金屋不能住乞丐 拚土地開發配股利

我是廣告 請繼續往下閱讀
王光祥今天面對媒體訪問，否認報導大同「改革夢碎」的說法。他說，大同近一年整頓磨合後，現在應該是最強的時刻，最優秀的組合；有人說大同是「黃金屋」，既然如此就不應該住乞丐，股東一直在等何時才能發放股利。
他認為，過去一年大同真的是在整頓，但未達改革興利目標；接下來大同將全面依序土地開發、發展綠能及電動巴士，把最好的呈現給股東。
他說，大同正走在高速公路的匝道上，往南是守成維穩，往北是改革創新，董事長盧明光很努力、很認真，但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年；要以經營三圓建設的績優經驗、專業，在最短時間內讓大同公司實現「發股利」的承諾。
不過，他坦言，要先把前董事長林郭文艷任內的虧損打平，才能發放股利。
王光祥強調，大同資產雄厚，三圓建設這個小公司今年前3季每股稅後盈餘就有19元，相信明年比今年更好；相較於擁有46萬坪土地的大同、尚志資產，要逐步開發這些土地，一年要賺一個股本，應該不是難事。
他直言，目前進行中的捷運萬大中和線連城錦和站聯合開發案、「大同莊園」三期，兩個建案潛在毛利有200億元。大同還有芙蓉大樓，它的基地條件不輸給「正義都更案」的Diamond Tower，都已經做好了完整的開發規劃。
他說，未來的桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5393坪土地，總計有46萬坪土地，都會依序開發，開發利益驚人。
王光祥認為，大同最大的優勢是擁有不少國家政策支持的產業，太陽能在大同已經有十幾年的基礎，十幾家太陽能電廠就有5家拿到「金牌獎」，過去一年賣掉兩家實在太可惜了，但大同還擁有10家太陽能光電廠及最專業的團隊。
他指出，大同與國光客運、成運組成的「電動巴士國家隊」，已經完成嘉義市和五股區超過80輛的電動巴士，未來將成為台灣電動車的標竿。
王光祥表示，鍾依文在精英整頓有成，不但交出亮麗的成績單，每股盈餘（EPS）大幅成長，並擬定3年內營收挑戰500億元的目標，在迷你電腦、車控電裝周邊相關產品，未來也將成為集團千億元營收的重心。
他解釋，未來經營團隊有精英電腦董事長鍾依文，帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群，以及大同模範生大世科董事長沈柏延，一起帶領大同推向5G、人工智慧（AI）大數據、國家數位轉型，讓大同成為百年創新後的新大同。
大同董事長盧明光今天在記者會宣布辭職，但他強調任內的努力，沒有對不起公司，大同已轉虧為盈，保證接下來的一年，大同一定會賺錢。
盧明光今天也澄清外界認為他與王光祥在土地資產開發的理念不合，他認為，大同應適時活化資產，自己並不是不贊成或不重視活化資產，只因自己與總經理何春盛兩人都是產業出身，活化資產的事由王光祥負責。
何春盛說，救大同已盡力了，9大單位都賺錢，把倒退嚕的公司停下來，緩步前進；他表示，在大陽能領域增加很大力度，是股東在意的單位，同時配合國家政策，儲能實力受肯定，電動車也已在路上跑。
他強調，大同屬於全台灣的大同，百年企業是社會的資產；百年大同可以重新站起來，百年企業留下的不只是土地資產，更有文化傳承的資產。何春盛表示，階段性任務已達成，沒對不起公司，將捐出擔任大同總經理6個月的稅後薪資給大同工學院，獎勵同學加入大同。
王光祥今天也首次對外透露，去年林文淵出任大同董事長才50天就離開，這是因為當時尋求與林郭文艷合作共治，她所開出的條件，這是為了讓大同順利運作不得已的決定。（編輯：張良知）1101213