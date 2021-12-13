天冷硬要開電風扇？苦主揭「真實理由」狂讚：人在就會用

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貼文曝光後，就有一票人大推使用電風扇即可，「我的房間只要人在，就會一直開著電扇，一方面循環，一方面是為了噪音」、「我覺得有開電扇的時候好像比較好睡，也許白噪音機對我會有用？希望別買來積灰塵」、「電扇是要你開著循環而已，沒要你對著吹風啊」、「電扇就是很棒的白噪音，或電腦放下雨聲」。
除此之外，也有苦主分享其他解決方式，「電腦放白噪音就好啦」、「YT就有，用電腦放」、「我都用空氣清淨機」、「我睡覺會用手機放白噪音」、「我是枕邊人打呼，我覺得超有用」、「你可以去研究一下降噪耳機，最近買了覺得比耳塞還好用」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《天氣再冷堅持開電風扇！女曝真正原因 全場愣：長知識了》，據西北大學（Northwestern University）研究團隊指出，「白噪音」有助於睡眠品質，白噪音有點像是平常聽到的收音機沙沙聲、或是老舊電風扇的聲音、規律的流水聲等等，其餘聲音頻譜中，是從高頻到低頻平均分配的。
而大腦接收白噪音時，會予以忽略過去，反而是在太安靜無聲的睡眠環境中，一旦出現雨聲等輕微細小聲響，睡眠者聽覺會變得過於敏銳，因而引發睡眠障礙的情況。（編輯：陳雅雲）