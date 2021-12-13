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天冷硬要開電風扇？苦主揭「真實理由」狂讚：人在就會用

▲近日有一票苦主指出，天氣再冷還是會使用電風扇，原因揭曉後，便引發網友熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲近日有一票苦主指出，天氣再冷還是會使用電風扇，原因揭曉後，便引發網友熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 21:51:02

近年來天氣逐漸轉冷，不少民眾早已拿出禦寒衣物，準備度過寒冷的冬天。不過，就有一票苦主分享就算天氣再冷，還是會拿出電風扇使用，原因揭曉後，也引發許多網友熱議。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，一開頭就好奇詢問「有人用過白噪音機嗎？」透露自己最近對白噪音機很有興趣，卻不知其效果。她也坦言想使用的原因，「主要是想蓋掉洗衣機和人說話及大笑的聲音，隔壁戶出租給學生，作息很不正常，會半夜超過12點洗衣服或突然大聲說話、大笑」，導致睡眠品質變差，就連戴耳塞也擋不住噪音。

▲網友好奇詢問「有人用過白噪音機嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「有人用過白噪音機嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，就有一票人大推使用電風扇即可，「我的房間只要人在，就會一直開著電扇，一方面循環，一方面是為了噪音」、「我覺得有開電扇的時候好像比較好睡，也許白噪音機對我會有用？希望別買來積灰塵」、「電扇是要你開著循環而已，沒要你對著吹風啊」、「電扇就是很棒的白噪音，或電腦放下雨聲」。

除此之外，也有苦主分享其他解決方式，「電腦放白噪音就好啦」、「YT就有，用電腦放」、「我都用空氣清淨機」、「我睡覺會用手機放白噪音」、「我是枕邊人打呼，我覺得超有用」、「你可以去研究一下降噪耳機，最近買了覺得比耳塞還好用」。

▲網友詢問如果一次開四台電風扇的話，是否有比開冷氣配電風扇的用電量低。（示意圖／讀者提供）
▲網友們建議使用電風扇當作白噪音，有助於睡眠品質。（示意圖／讀者提供）
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《天氣再冷堅持開電風扇！女曝真正原因　全場愣：長知識了》，據西北大學（Northwestern University）研究團隊指出，「白噪音」有助於睡眠品質，白噪音有點像是平常聽到的收音機沙沙聲、或是老舊電風扇的聲音、規律的流水聲等等，其餘聲音頻譜中，是從高頻到低頻平均分配的。

而大腦接收白噪音時，會予以忽略過去，反而是在太安靜無聲的睡眠環境中，一旦出現雨聲等輕微細小聲響，睡眠者聽覺會變得過於敏銳，因而引發睡眠障礙的情況。（編輯：陳雅雲）

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