女神卡卡詮釋《GUCCI：豪門謀殺案》 氣場超強驚豔導演
故事篇幅橫跨Gucci豪門家族時尚帝國最動盪不安的數十年，豪華的演員陣容包括曾獲金像獎提名的女神卡卡、亞當崔佛，金像獎得主艾爾帕西諾、傑瑞德雷托以及傑瑞米艾朗，以及曾獲金像獎提名的莎瑪海耶克、傑克休斯頓。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-14 13:03:18
為了尋找這部電影的關鍵角色派翠吉雅雷吉亞尼古馳的演員，導演雷利史考特找上全球巨星女神卡卡，她曾經以電影處女作《一個巨星的誕生》中精湛的演出驚艷全球觀眾，不但入圍奧斯卡金像獎最佳女演員獎，還贏得一座最佳原創歌曲獎。導演雷利史考特表示：「我開始對女神卡卡感到好奇，尤其是在看過《一個巨星的誕生》之後，她不但是個歌手、演員，也是她演唱會的製作人和主要創作者，而且她充滿了天馬行空的創意。當我們第一次見面時，我馬上就喜歡上她。」
女神卡卡在《GUCCI：豪門謀殺案》中飾演作風強勢、野心勃勃和美艷動人的派翠吉雅古馳，和她在《一個巨星的誕生》中天真無邪的年輕女歌手截然不同，但是導演雷利史考特和他的製片夥伴都相信，她是飾演派翠吉雅古馳的不二人選。「女神卡卡真的是才華洋溢，大家都沒見過她的這一面。」製片凱文華許說：「她為了飾演這個角色做了很多功課，而且從第一天就完全投入這個角色。她以非常細膩的演技展現派翠吉雅古馳各種不同的面向，她在整個故事中，從一開始對先生奉獻出無微不至的照顧和無怨無悔的愛意，一直到後來她展現的自信和野心，最後則幾乎呈現出精神錯亂和極度妄想的狀態。她把派翠吉雅的各種面向都詮釋得完全到位，而且整部電影都是透過她的視角展開故事。」