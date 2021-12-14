只會說大話？澎恰恰被告未現身！債主夫妻：都沒聯絡

藝人澎恰恰因出資拍電影欠下2.4億巨額債款，為表負責，設立專門帳戶，詳列52位債主名單，未來要按比例還款；怎料日前一對在彰化賣蚵仔的顏姓夫妻表示未列入名單，因澎恰恰認定與他們的借貸關係屬於投資，這讓損失百萬的苦主十分氣憤；上月17日澎恰恰說自己收到彰化地檢署傳票，開庭時間則原訂於今（14）日的早上10點半進行，不過，澎恰恰稍早委託律師請假，並未抵達彰化地檢署；此舉讓債主夫妻痛批「澎恰恰都沒跟自己聯絡，還說大話」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 11:32:39｜2021-12-14 11:34:44
據了解，債主顏姓夫妻投資彭恰恰高達百萬，但是現在受到疫情影響，蚵仔生意不佳，希望能將資金早日取回，且彭恰恰借錢時，還哀訴親戚罹癌需急用錢，才會拿保險借貸給他。
對此，日前澎恰恰表示，對方向銀行借了100萬給他，約定每個月還款15萬，但是直到現在，他卻沒還給對方任何一分錢，在收到傳票後，也火速跟債主夫妻做出解釋，坦言自己債務非常龐大，目前無法負擔，但自己絕對不會逃避。
但是澎恰恰卻在14日上午突然委託律師傳真請假，並未抵達地檢署；根據《東森新媒體ETtoday》 報導，債主顏男則表示，這樣做法就是逃避，他就怕會被人起訴，欠錢還錢，本金利息就是要給人家，自己白白借你那麼多錢，居然都沒跟我聯絡，「還都說大話，說大話誰馬都會說。」（編輯：孫唯容）