演員馬宥漩過期平面美照繼續掛 瓦城挨告要賠9萬元確定
曾在戲劇《我可能不會愛你》中演出的38歲女演員馬宥漩（馬友芯），前年發現她在前東家服務期間，替「瓦城泰式料理」拍攝的平面廣告，在解約後仍持續被掛在瓦城的各分店上，主張自2014年3月起，瓦城開始侵害肖像權，求償157萬餘元。一審判她敗訴，她不服提上訴，高等法院今（14）日判瓦城要賠9萬元確定。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-14 12:00:56｜2021-12-14 12:59:47
馬友芯提告主張，自己與經紀公司風暴國際的合約，早於2013年5月到期，但她近期發現，約在2012年間她與其他平面模特兒替「瓦城」拍攝的平面廣告，仍持續在台灣、上海、蘇州等地的分店使用。馬女說，她立即連絡餐廳，起初雙方有意對逾期使用的平面廣告協商，直至風暴負責人曾口頭承諾，可供餐廳不限期間、地區使用，瓦城餐廳即片面終止協商，她認為瓦城侵害肖像權，求償157萬1千元。
瓦城則認為，當時風暴負責人希望讓新進女模曝光，便攜手合作，直到2014年授權期限快到時，曾向風暴商討展延使用期限，負責人為感謝當初的合作，口頭承諾供瓦城無限期使用，直至2019年馬女反應後，瓦城也停用她的肖像，主張並無侵害肖像權。
北院認為，合約明定，演藝人員製作的照片、影片等成品，風暴擁有著作權及使用權，且馬女同意拍攝，風暴享有宣傳照著作權，自然不得再主張肖像權，瓦城經風暴同意使用照片，並無侵權，判馬友芯敗訴。
不過，高院審酌，馬女平面廣告的使用期間自2012年起至2014年2月底止，2年費用為1.5萬元，瓦城未經馬女同意使用6年，合理償還金額為9萬元；另外，瓦城非締約者，應該不知授權已屆滿，難認有侵權的故意或過失，何況平面廣告沒有揭露隱私、醜化行性或名譽等問題，應不致有精神上痛苦，駁回50萬元精神慰撫金。