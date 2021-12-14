市場憂Fed會議、亞股臉綠 台股收跌168點月線失守
變種病毒Omicron威脅揮之不去，再加上市場等待美國聯準會召開利率決策會議，美股四大指數周一皆走跌，其中費城半導體跌幅達2.56%，這也讓今（14）日亞股全面臉綠，而台股開低走低，終場跌168點，跌幅0.9%，收在17599點附近、月線失守。
記者許家禎/台北報導
2021-12-14 13:57:58
台股今日以17754點開出，盤中震盪拉回，最低來到17566點、月線失守，終場跌168點，跌幅0.9%，收在17599點附近，成交金額新台幣3011億元。權值股台積電跌2元，收在599元。聯電跌0.6%、世界先進漲逾1%，收在152元。力積電弱勢跌逾1%。其他，南亞科、國巨、旺宏跌1到2%多。
而今日航運族群一片綠油油，華航、長榮航、長榮賣壓沉重，分別跌4%、5%與近5%。陽明也跌5.8%、萬海更是跌近6%。但造紙業者擬在年底前發動新一波漲價，激勵造紙族群，其中正隆與華紙各漲1%與2%多。
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