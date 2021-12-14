第6波安居緝毒　農藥起家轉製毒嫌犯運毒遭逮

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包括行政院外交國防法務處長譚宗保、法務部長蔡清祥、警政署長陳家欽、海巡署長周美伍都共同出席視察成果。
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗致詞表示，第6波專案共查獲製造運輸販賣毒品2784人、羈押被告665人，為歷次安居緝毒專案人數最多，其中利用網路及新興通訊方式販毒共1091人，相較去年第5波查獲比例從8%提升至20%。
此外，毒品查獲量4580公斤、大麻1070株、喵喵等混合式毒品咖啡包7萬6714包，及兩座喵喵製毒工廠等，犯罪所得現金新台幣4636萬餘元，其中，第1級毒品共查扣489.65公斤，為歷來安居緝毒專案查獲最多。
蔡清祥也說，民國106年行政院核定新世代反毒策略，從防毒、緝毒、拒毒各方面共同努力，包含各級毒品吸用人口降低22%、新興毒品吸用人口降低40%等，尤其第6次安居緝毒成果，重點在查緝大麻、喵喵毒品、毒咖啡包，各方面皆有成果。
這次查緝成果中，台中地檢署指揮相關單位查扣自中國大陸地區進口喵喵先驅原料共40桶（約1公噸），並循線溯源查獲高嫌等人。
刑事局偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪說明，日前獲報中部地區有犯罪集團利用人頭公司進口易製毒化學原料，並意圖製造第3級毒品「喵喵」，由於行政院今年7月14日已將「喵喵」的先驅原料「2-碘-甲基苯丙酮」列管為四級毒品，立即組專案小組偵辦。
根據調查了解，製作農藥起家的61歲高男因具化工背景，轉任製毒師，竟用人頭設立公司，持續進口毒品原料再轉賣給國內製毒集團，他在公告列管後竟仍貪圖毒品暴利，自中國大陸空運走私「2-碘-甲基苯丙酮」意圖闖關。
專案小組會同財政部關務署台北關共同查驗，共查扣「2-碘-甲基苯丙酮」1008公斤，換算約可製造500公斤「喵喵」或450萬包毒咖啡包，初估市值約新台幣1.8億元，5嫌遭逮送辦，高男裁定羈押，其餘4嫌分別以5至10萬元不等金額交保。
這波專案查緝中，海巡署查獲各級毒品共計1380公斤，其中「富士山1號」雜貨輪走私毒品案，也查獲3級毒品愷他命405公斤，市價達8億元。（編輯：李亨山）1101214