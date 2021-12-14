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手麻無力勿輕忽 8旬婦人發現是腫瘤作祟

▲78歲婦人手麻頭痛2年，發現罹患罕見顱頸交接處腦膜瘤，接受林新醫院神經外科主任邵國寧手術治療，術後恢復情況良好。（圖／林新醫院提供）
▲78歲婦人手麻頭痛2年，發現罹患罕見顱頸交接處腦膜瘤，接受林新醫院神經外科主任邵國寧手術治療，術後恢復情況良好。（圖／林新醫院提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-12-14 15:27:46

78歲陳姓婦人2年前手麻、全身麻、右手無力，輾轉就醫治療無效，導致病情加重，夜夜頭痛、頸痛無法成眠。11月底找上台中林新醫院求治，經頸椎電腦斷層檢查，研判罹患顱頸交接處腦膜瘤，屬於罕見腫瘤，危險性高，在與家屬討論後，接受林新神經外科主任邵國寧手術治療，術後恢復情況良好，半月後已順利出院。，

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據了解，陳姓婦人2年前因手麻，右手無力，曾至彰化區域醫院作磁振照影（MRI），在頸椎約第一節處發現腫瘤。當時這家醫院的醫生表示，開刀治療成功率只有三成，有七成機率會癱瘓，只好採取服藥的保守治療。

因病情沒有顯著改善，陳姓婦人的女兒又帶她到另家醫學中心求診，並做伽馬刀，病人治療後仍感覺無效，只好結束在該醫學中心的治療。只是病症持續困擾著她，手麻與無力讓她連下床、沐浴都需要家人協助，頭痛、頸痛更讓她夜夜難以入眠，痛苦萬分。

陳婦的媳婦不忍婆婆病痛，上網尋治療資料，找到林新醫院神經外科邵國寧主任，並於11月22日陪著婆婆上門求治。邵主任研判，陳姓婦人得了顱頸交接處腦膜瘤。這個腫瘤非常罕見，許多醫學專家終其一生也難見一、二例個案。因腫瘤位置在頸椎第一節與顱底間，在延髓與頸脊髓接攘處的高位頸椎部位，若不慎傷及脊髓，會導致四肢癱瘓且無法呼吸。由於危險性極高，遇到此情況時，一般來說醫師都會缺乏積極治療之意願。這也是前述醫院僅以藥物或伽傌刀保守治療原因。

林新醫院神經外科邵國寧主任，以其多年神經外科診治經驗，與病患及其家屬充分溝通後，病患及家屬對邵主任的治療計劃深具信心，在11月25日接受了邵主任的手術治療。歷經四小時的手術，成功將腫瘤清除乾淨，也解除患者難以入眠痛苦。4天後，陳婦就能下床做站立練習，接著開始復健，本月9日已順利出院。

邵主任表示，一旦出現手麻、疼痛、無力千萬不能輕忽，小心可能是頸椎出問題，應該立即至神經外科接受診療，查出真正原因，避免延誤治療，影響正常生活，甚至造成遺憾。


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