宋智孝被28歲工讀生拒絕！「不來電」理由讓人翻白眼
韓劇《來魔女食堂吧》由宋智孝、南志鉉、蔡鍾協搭檔演出，宋智孝透露，經歷4個月的拍攝期，她和飾演食堂工讀生的蔡鍾協沒彼此電話，所以從未聯絡過，聽到女主角的怨言，蔡鍾協趕緊澄清解釋：「我在錄影前有想問，殺青的時候也想過要問，但因為前輩一直很忙...」宋智孝忍不住翻白眼笑說：「現在才這樣說！看來大家要在社會生存，就要像蔡鍾協一樣。」直白的吐槽，足見兩人因拍攝培養出的好感情。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-15 07:30:00
《來魔女食堂吧》劇中除了實現人們心中願望，還可提供客人客製化的美味餐點，劇情引起討論之外，詮釋「魔女」的宋智孝、28歲小鮮肉蔡鍾協也備受矚目。為戲宣傳時，被問及想要許下什麼願望，跟吃到何種料理時，宋智孝的答案竟讓蔡鍾協感到慚愧。
蔡鍾協表示：「因為我想要去世界各地旅行，所以希望可以吃包含非常多種類的雜糧飯。」而非牛排、鵝肝等高級料理，直白的答案令宋智孝大笑，她說：「我不太懂你腦袋在想什麼！」宋智孝隨即展現「綜藝前輩」的機智回應：「我現在的願望就是希望《來魔女食堂吧》可以被很多人看見，為了愉快的一起吃，我就選擇吃炒雜菜。所以這題的總結就是我們可以一起吃飯！」兼具宣傳，又達到綜藝效果，聽得蔡鍾協深感佩服。《來魔女食堂吧》今（15日）晚間10點在八大綜合台播出。