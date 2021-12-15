房市／台南前三熱區　一季漲一個價格

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近些年來，永康持續居台南交易冠軍，源自於其CP值高，又與台南正市區相連，加上生活和交通機能，因此成為購屋首選，而今年台南的房市熱度也讓永康新成屋破3字頭。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌表示，近兩三年來，台南房價大幅度增長，今年下半年更是看到房價每一季度就漲一個價格，舉例，在台南市區一個建案原本第三季開價35萬元，到了第四季突然漲破4字頭。
安南區和安平區也同樣價量齊漲，位於台南科技園區和台南科技工業區的安南區最直接受惠於就業的人口紅利。信義房屋安南安中店店長陳政光指出，去年安南區新成屋大樓單價約15-20萬元區間，今年已飆漲至30-35萬元間。
由於安南區鄰近南科，陳政光說，該區的買方族群一直都是以南科就業人口為主，隨著擴廠，購屋人數持續增加。依台南民政局資料，今年11月安南區人口數較去年增加近2千人。
雖然安平區靠近海邊，早期較為偏遠，但近年因利多建設關係，包含亞果碼頭動工，以及台南市政府遷至五期，同時被被台南市政府定位為觀光和商業貿易行政區，信義房屋安平店店長鄭雯鎂表示，安平區新成屋也從2字頭漲至3字頭。
分析安平區購屋族群，鄭雯鎂說，主要三大部分，置產客、自住客和外來客，這些族群均是看中安平區的未來發展前景。