6名失聯移工下山打疫苗　移民署親自接駁還安排民宿

《四方報》報導，移民署推出「逾期停（居）留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，強調「不通報、不查處、不收費、不管制」原則，鼓勵失聯移工安心施打。昨（13）日，有6名失聯移工就打電話主動聯繫移民署宜蘭縣專勤隊，自首說想要打疫苗，專勤隊接獲電話後也協助接駁他們前往診所施打，服務站甚至協助安排民宿，讓移工直呼好暖心。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-14 19:19:18
據悉，這6名越南籍失聯移工共為3男3女，平時在梨山工作，聽聞移民署的專案施打計畫，再加上得知有朋友已經順利完成施打並且確實沒有被查緝，讓他們也決定出面接種疫苗。13日當天一行人在宜蘭打電話主動聯繫宜蘭縣專勤隊，表示「想要下山打疫苗，幫幫我」。
專勤隊接到電話後積極協助，於13日移工們搭乘客運下山後，便協助接駁到羅東診所打疫苗。由於移工打完疫苗時已經很晚了，每日僅2班的上山客運班次已經駛離，基於安全考量，宜蘭縣服務站聯繫當地由新住民姐妹經營的民宿，安排一行人過夜一晚，於今（14）日再返回梨山。上車前，移工們也不忘感謝專勤隊的協助，感動的謝謝台灣人的暖心，在疫情期間連失聯移工都有照顧。
宜蘭縣專勤隊表示，移民署配合中央流行疫情指揮中心推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，即日起到明年一月底的專案期間，失聯移工或逾期停居留外來人口均可免費接種，採取「不通報、不査處、不收費、不管制」四不原則，歡迎出面施打。