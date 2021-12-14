提升產業競爭力！加工區處積極輔導園區企業數位轉型

經濟部加工出口區管理處為加速企業數位轉型進程，與資訊工業策進會地方創生服務處合作，推動輔導區內廠商數位轉型，今(110)年加工處數位轉型輔導團隊共促成12案次跨領域合作案，預估合作金額1504萬元，輔導區內事業數位轉型及技術升級輔導，獲政府補助金額達3210萬元，促成廠商擴大智慧化生產模式的投資金額達1億元，以提升產業競爭力。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-14 19:00:00
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處於今(110)年針對製造業者在5G AIoT的規劃與應用進行深入訪談，近9成企業已開始進行相關規劃，顯見運用5G AIoT進行生產與品管設備優化，是企業目前最重視的議題，該處輔導多家廠商運用AI辨識進行品質檢測，可提供典範案例供其他企業參考應用，包含碳纖維板檢測設備開發、電阻片AI辨識、貼合鏡片品質視覺檢測、石英振盪器品質視覺檢測等。
楊伯耕說，以碳纖維板檢測為例，原本依賴人工目測品檢，每個碳纖維板平均檢測時間超過6.5分鐘，透過AI品檢技術，結合特殊光線的照射下，大幅度減少品檢時間，平均每片花費時間降至3.3分鐘，產值則增加2倍以上，降低生產成本超過1千萬元，此技術未來還可擴散應用到非同質性產業、下游客戶，以提供碳纖維檢測解決方案創新服務。
楊伯耕指出，該處為延續今年度高雄軟體園區2期招商活動熱度，於日前參加2021 Meet Greater Sounth亞灣新創大南方展覽會，設置智慧應用主題專區，以宣傳招商資訊，並展示園區近年推動智慧製造、智慧應用之成果。