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13部強檔電影2022登場！馬東石、潤娥震撼大銀幕

▲馬東石、潤娥（右）等人的新作，2022年台灣看得到。（圖／車庫娛樂）
▲馬東石、潤娥（右）等人的新作，2022年台灣看得到。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-14 19:19:38

電影公司車庫娛樂今（14日）舉辦「2022 Q1新片發表會」，公布今年年底到明年第一季即將上映的13部重點電影，以今年聖誕夜12月24日即將上映的台灣新型態恐怖片《噩兆》打頭陣。《噩兆》是啟發自駭人真實事件的台灣恐怖電影，不論演員還是幕後團隊，都大膽起用具有潛力的新血，劇本獨特的創新性，更獲得韓國國發基金的青睞，大膽挹注資金投資，支持台灣新生代的創作者及創新的說故事手法。

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這不是韓國國發基金第一次投資台灣國片，事實上，今年由陳柏霖、劉冠廷等人主演獲金馬8項提名，並拿下金馬最佳男配角的動作喜劇《詭扯》，以及獲金馬三項大獎並由柯震東、宋芸樺、王淨主演，目前已賣破1.6億台幣的《月老》，都是韓國國發基金曾投資的國片，而《噩兆》便是韓國國發基金所選擇投資的第三部國片，令人期待它上映後的表現。

▲電影公司車庫娛樂「2022 Q1新片發表會」。（圖／車庫娛樂）
▲電影公司車庫娛樂「2022 Q1新片發表會」。（圖／車庫娛樂）
除了國片《噩兆》外，車庫娛樂也公布一系列娛樂大片，包含由「黃金搭檔」導演蓋瑞奇與傑森史塔森五度合作的動作鉅片《五眼聯盟》；潔西卡雀絲坦、賽巴斯汀史坦、潘妮洛普克魯茲、范冰冰等實力派影星同台飆戲的諜報動作片《355：諜影特攻》；奧斯卡金獎製片群攜手金獎影帝柯林佛斯的二戰諜報片《死間行動》；《最後大法師》導演最新的驅魔鉅作《驅魔學院》（暫譯）。

除了好萊塢電影之外，發表會中公布的日韓電影也是陣容強大，首先將由12月30日上映的《緣來大飯店》展開序幕，集結韓志旼、李棟旭、林潤娥、李光洙、姜河那等大咖明星同台飆戲，陪伴大家迎接2022年。緊接著《寄生上流》宋康昊、崔宇植、朴素丹三位主演全都獻上新作，包含由朴素丹挑大梁的飆車動作片《極速快遞》；影帝宋康昊、李炳憲主演，坎城影展正式入選，斥資275億韓元打造的韓國年度災難鉅作《緊急迫降》；趙震雄、崔宇植主演的犯罪動作電影《無間對決》。此外，最強大叔《永恆族》馬東石也將在明年回歸，帶來令人血脈賁張的《犯罪都市2》；影帝宋康昊將攜手朴正民主演超熱血電影《真的好想贏一場》。

2022年第一季的日片也令人期待，包含日本賣破12億、觀眾滿意度99.3%的《電影版 昨日的美食》，以及改編自台灣知名遊戲公司「雷亞遊戲」旗下、累積下載次數超過2800萬的台灣熱門遊戲《劇場版 DEEMO》。

車庫娛樂也公布接下來的國片製作計畫，他們於2019年受「韓國國家發展基金」邀請，共同參與以整個亞洲電影市場為投資標的「泛亞太內容基金」，作為首期總金額350億韓幣的內容基金中的主要成員，也是韓國基金唯一的海外合作夥伴，車庫娛樂在2021年投資製作了包含《詭扯》、《月老》及《噩兆》在內的三部國片，明年也將持續進行國片的投資和製作，預計2022年將製作6部國片，包含共同製作3部國片，及原創製作3部國片。會中透露下一部原創製作的最新國片計畫《西寧國宅》，預計將於2022年與台灣觀眾見面。車庫娛樂另一部參與投資的電影《想見你》現正籌備中。

▲趙震雄（右）、崔宇植主演的犯罪動作電影《無間對決》明年台灣上映。（圖／車庫娛樂）
▲趙震雄（右）、崔宇植主演的犯罪動作電影《無間對決》明年台灣上映。（圖／車庫娛樂）
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