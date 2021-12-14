13部強檔電影2022登場！馬東石、潤娥震撼大銀幕

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除了國片《噩兆》外，車庫娛樂也公布一系列娛樂大片，包含由「黃金搭檔」導演蓋瑞奇與傑森史塔森五度合作的動作鉅片《五眼聯盟》；潔西卡雀絲坦、賽巴斯汀史坦、潘妮洛普克魯茲、范冰冰等實力派影星同台飆戲的諜報動作片《355：諜影特攻》；奧斯卡金獎製片群攜手金獎影帝柯林佛斯的二戰諜報片《死間行動》；《最後大法師》導演最新的驅魔鉅作《驅魔學院》（暫譯）。
除了好萊塢電影之外，發表會中公布的日韓電影也是陣容強大，首先將由12月30日上映的《緣來大飯店》展開序幕，集結韓志旼、李棟旭、林潤娥、李光洙、姜河那等大咖明星同台飆戲，陪伴大家迎接2022年。緊接著《寄生上流》宋康昊、崔宇植、朴素丹三位主演全都獻上新作，包含由朴素丹挑大梁的飆車動作片《極速快遞》；影帝宋康昊、李炳憲主演，坎城影展正式入選，斥資275億韓元打造的韓國年度災難鉅作《緊急迫降》；趙震雄、崔宇植主演的犯罪動作電影《無間對決》。此外，最強大叔《永恆族》馬東石也將在明年回歸，帶來令人血脈賁張的《犯罪都市2》；影帝宋康昊將攜手朴正民主演超熱血電影《真的好想贏一場》。
2022年第一季的日片也令人期待，包含日本賣破12億、觀眾滿意度99.3%的《電影版 昨日的美食》，以及改編自台灣知名遊戲公司「雷亞遊戲」旗下、累積下載次數超過2800萬的台灣熱門遊戲《劇場版 DEEMO》。
車庫娛樂也公布接下來的國片製作計畫，他們於2019年受「韓國國家發展基金」邀請，共同參與以整個亞洲電影市場為投資標的「泛亞太內容基金」，作為首期總金額350億韓幣的內容基金中的主要成員，也是韓國基金唯一的海外合作夥伴，車庫娛樂在2021年投資製作了包含《詭扯》、《月老》及《噩兆》在內的三部國片，明年也將持續進行國片的投資和製作，預計2022年將製作6部國片，包含共同製作3部國片，及原創製作3部國片。會中透露下一部原創製作的最新國片計畫《西寧國宅》，預計將於2022年與台灣觀眾見面。車庫娛樂另一部參與投資的電影《想見你》現正籌備中。