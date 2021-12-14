《蜘蛛人：無家日》預售創紀錄 粉絲密謀「請假看醫生」
電影《蜘蛛人：無家日》將搶先全美兩天於12月15日上映，全台影迷為看蜘蛛人梗圖齊發，網友更取博士和醫生的英文諧音，出奇招要上片首日「請假看醫生」。《蜘蛛人：無家日》預售上週也正式開跑，截至今日已賣出16萬張，突破《蜘蛛人：離家日》和《復仇者聯盟3：無限之戰》的預售紀錄，可見影迷對蜘蛛人的喜愛以及期待。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-14 21:36:41
《蜘蛛人：無家日》是湯姆霍蘭德飾演的蜘蛛人版本中的第三部曲，看著他長大的製片艾米帕斯卡表示：「當我們第一眼看到湯姆時，他演出的蜘蛛人有一種我們從未看過的特質，他不僅是一個很好的演員，也是好的運動員跟有趣的人。這些年來拍攝的蜘蛛人電影，湯姆的熱情跟想要保護彼得和探索彼得不同面貌的特質是令人感到非常驚豔的。」
湯姆霍蘭德也表示：「這是一部你會進電影院看很多次的電影，他有太多層次值得回味，也很令人懷舊，更是值得在大銀幕看，即便我已經先看過兩次了，我覺得還是有很多錯過的部分。」另外為不影響觀影樂趣，演員湯姆霍蘭德、雅各布貝塔隆和千黛亞更錄製一段影片呼籲看完的影迷朋友絕對不要爆雷，最後傑米福克斯的出現更是影片的精采焦點。