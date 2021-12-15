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奧地利也跟進？宣布不派官員出席北京冬奧　強調非抵制

▲在美國、澳洲等國宣布外交抵制北京冬奧後，奧地利決定不派高層官員出席，不過總理內哈默（圖）強調並非抵制。（圖／美聯社／達志影像）
▲在美國、澳洲等國宣布外交抵制北京冬奧後，奧地利決定不派高層官員出席，不過總理內哈默（圖）強調並非抵制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-15 10:48:07

（中央社記者林育立柏林14日專電）美國、澳洲等國宣布外交抵制北京冬奧後，各國是否跟進受到關注，冬季運動大國奧地利決定不派高層官員出席，不過總理內哈默強調並非抵制。

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奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）接受今天出刊的德國「世界報」（Die Welt）專訪時表示，奧地利決定不派高層官員出席明年年初在北京舉行的冬季奧運會，不過他強調這不是抗議或抵制，而是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情。

這是12月初上任的內哈默第一次接受外國媒體專訪。

內哈默表示，中國的防疫措施非常嚴格，政治人物即使到了中國，也無法與運動員本人會面，光透過視訊交談沒有意義，他寧願在啟程前先與他們談話。

他還說，奧地利反對將運動會政治化，會在歐盟內部協調立場。

奧地利是冬季運動大國，以滑雪勝地聞名，位於阿爾卑斯山區的因斯布魯克（Innsbruck）曾舉辦過2屆的冬季奧運。

美國、澳洲等國因新疆種族滅絕罪行，決定外交抵制北京冬奧。歐洲政壇最近也掀起抵制的聲浪，不過歐盟成員國對是否抵制目前還沒有共識。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）已決定不參加北京冬奧，不過沒有說明原因。（編輯：黃自強）1101214

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