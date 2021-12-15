航運股撐盤！台股早盤翻紅漲逾50點、重返17600點之上
新變種病毒Omicron及通膨疑慮持續籠罩，美股4大指數收黑。不過，台股今（15）日早盤開低走高，一度下探17556.87點、下跌42.5點，但隨後翻紅，並重回17600點之上，來到17652.23點、上漲52.86點，其中航運及光電股表現更是強勢，航運股盤中漲幅更超過2%，光電也有1%以上漲幅，目前大盤仍上漲40點左右，在17640點附近震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-12-15 10:19:32
美國11月躉售價格較去年同期大增9.6%，增加美國聯準會（Fed）結束2天利率決策會議後，可能宣布加快收緊超寬鬆貨幣政策的預期，美股道瓊工業指數下跌106.77點，跌0.3%，收在35544.18點；標普500指數下跌34.88點，跌0.75%，收在4634.09點；那斯達克指數下跌175.64點，跌1.14%，收在15237.64點；費城半導體指數下跌20.02點，跌幅0.52%，收在3794.41點。
台股今日早盤也開跌，以17592.87點、下跌6.5點開出，一度下探17556.87點、下跌42.5點，但隨後買盤進場，台股又翻紅，並重回17600點之上，一度來到17652.23點、上漲52.86點，目前仍上漲40點左右，其中航運股表現更是強勢，盤中漲幅超過2%，萬海、華航及長榮航漲幅都有2%以上，長榮及陽明也有1%以上漲幅。
至於電子股表現，目前光電類股最強勢，漲幅也超過1%，半導體也是漲0.26%左右。不過，台積電則在平盤震盪，一度下探596元，目前翻紅回到600元，而聯發科跌逾1%，鴻海也在跌近0.5%，倒是聯電開高走高，漲近1%，國巨、南亞科、矽力及瑞昱都有1%以上漲幅。