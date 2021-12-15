狗如其主！白柴公園「交友不順」成邊緣 飼主哭：我也是
什麼樣的人養什麼樣的狗！日本一名推主，前幾日帶自家柴犬到狗公園玩耍，園內汪星人玩成一片、其樂融融，唯獨自家愛犬孑然一身，只能躲在角落觀看別人玩耍，讓一旁的飼主越看越想哭「怎麼跟邊緣的我一模一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 10:38:26
這隻白柴叫「雪見（ゆきみ）」，主人會不定期帶牠到狗公園玩耍，而這天卻被拍攝到悲傷的一幕。狗公園的中央，有一群柴犬正在散發青春，熱力四射地玩著你追我跑的遊戲，可雪見似乎找不到加入圈子的時機，只能孤單一狗站在樹蔭下，渴望地看著中央的狗狗群。
飼主一旁看到後，略感悲傷的表示，不擅社交又有點溝通障礙的雪見，跟自己根本一模一樣。並說明雪見其實相當想交朋友，若有合得來的狗狗必定會一起玩耍，但如果像這次完全找不到朋友，就會一隻狗默默待在角落，呈現「我排擠全世界」的狀況。
那天雪見在狗狗公園逗留約一個小時，最後無功而返，主人安慰到「我理解你ＱＱ」。而這則悲傷的白柴尋友記也在網路上傳開，網友回覆「哈哈哈好可愛，我可以陪牠玩」、「單身邊緣狗QQ」、「多來幾次狗公園就能學會社交了」、「心疼柴、心疼主人XD」。 （編輯：李惠婷）